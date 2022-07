Il tuo balcone è piccolo? ecco come valorizzarlo in 5 mosse

Se il tuo balcone è piccolo ci sono diversi accorgimenti estetici che puoi utilizzare per aumentare l’aspetto dello spazio abitativo. Se hai la fortuna di abitare in uno di quegli appartamenti parigini coccolosi, chic e ultra costosi? Se è così, ti invidio. Ma anche se la tua casa non è uno spazioso loft con travi in legno originali e finestre a tutta altezza con vista sulla Torre Eiffel, questo non significa che tu non possa rendere magico quel piccolo spazio.

Prendi quell’angolo trascurato dell’appartamento e trasformalo in un rifugio all’aperto perfetto per sorseggiare un cocktail e osservare il ronzio della città più in basso. Anche vivendo in un appartamento o in un condominio angusto senza molto spazio all’aperto, questi consigli saranno utili per sfruttare al meglio un balcone piccolo.

Inizia dalle fondamenta: se serve dai una mano di vernice allo spazio. Una nuova verniciatura non solo renderà il balcone più attrattivo ma proteggerà anche la superficie dalle intemperie. Se il balcone ha una superficie in cemento utilizza come prodotto da pittura delle vernici acriliche a base d’acqua ed ecologiche.

Il tuo balcone è piccolo? Come lo vuoi sfruttare?

Prima di iniziare a decorare e attrezzare il balcone, decidi se vuoi uno spazio puramente decorativo o un luogo utile per riporre ed esporre i mobili da esterno e gli attrezzi da giardinaggio. Se desideri utilizzare il balcone per intrattenere gli ospiti, assicurati che sia abbastanza grande da accogliere tutti.

Un balcone decorativo non è dotato di vani portaoggetti, quindi puoi pensare di esporre piante e vasellame senza occupare molto spazio. Se vivi in città e il balcone ha una ringhiera, scegli le piante rampicanti o ad alto fusto che nascondono gli spazi abitativi da occhi indiscreti. Per riporre mobili da giardino scegli i modelli da esterno comodi e facili da trasportare.

Per arredare, se il balcone è piccolo, prendi dei componenti specifici. Tra questi ti consiglio un materasso arrotolabile e richiudibile così da riporlo nell’armadio in caso di maltempo o quando non viene utilizzato. Per i divani e le poltrone da esterno seleziona i modelli facili da pulire e resistenti alle intemperie.

Seleziona un mobilio chiaro o a tinte neutre al fine di progettare un ambiente rilassante e distensivo. Posiziona un ombrellone così da schermare la luce diretta del sole. Aggiungi delle piante, le quali sono in grado di far sembrare il balcone più grande. Valuta l’acquisto di piante frangivento, rampicanti, ad alto fusto e sempreverdi ottime per questo tipo di spazi.

In alternativa, puoi realizzare un piccolo giardino di erbe aromatiche se il tuo balcone si trova nei pressi della cucina oppure un giardino di piante grasse se si trova vicino al soggiorno. Fai attenzione quando acquisti le piante che la posizione ombreggiata o soleggiata del tuo balcone rispetti le esigenze della pianta.

Luci e ombre per creare atmosfera

Per creare un’atmosfera intima valuta l’acquisto di lanterne e candele per illuminare l’ambiente. Ne esistono anche a ricarica solare e sono la soluzione perfetta per quei balconi esposti tutto il giorno alla luce diretta del sole. La posizione è da progettare: in commercio si trovano modelli da appendere oppure da posizionare a terra. Sperimenta e trova la soluzione più agevole.

In estate potrai aggiungere delle tende zanzariere movibili così da proteggere la tua famiglia dall’attacco famelico delle zanzare. Oppure, se gli spazi lo consentono, si possono mettere dei tendaggi impermeabili che schermano il sole durante il giorno e la sera nascondono la visuale dalla strada. Scegli tinte neutre così che appaiano più piccoli.