La lista delle piante più velenose di luglio: attenzione

Dobbiamo fare attenzione alla lista delle piante più velenose di luglio soprattutto se a casa abbiamo bambini o animali domestici. Perché è più facile di quanto pensiamo cadere in trappola con la tossicità delle piante. Alcune presentano i valori tossici sulle foglie, sugli steli o sul fusto ma quelle più pericolose sono nocive a livello di linfa o con le bacche.

Con questi due elementi è più semplice di quanto si pensi entrare in collisione perché la linfa può essere toccata accidentalmente dalla rottura di una parte della pianta mentre le bacche possono essere ingerite per sbaglio dai bambini o dagli animali. Pertanto, cerchiamo di mettere in sicurezza la zona o eliminiamo la pianta nel caso in cui non siamo in grado di proteggerla.

In questo articolo vedremo alcune piante che hanno la loro massima fioritura proprio in luglio. Tra queste elenchiamo il geranio, l’oleandro, il caprifoglio e la salvia ornamentale. Queste piante sono diffuse in modo capillare sul nostro territorio e vengono coltivate nei giardini di molte abitazioni grazie alla loro fioritura dalla funzione ornamentale.

Lista della piante più velenose di luglio

Il geranio

Il geranio è una pianta che amiamo collocare sui balconi di casa o sui terrazzi perché promettono una fioritura variopinta e rigogliosa. Sono delle piante in grado di allontanare le zanzare grazie all’odore che emanano, con cui certi insetti non riescono a legare. Motivo in più per tenere queste piante in prossimità delle finestre.

Purtroppo i gerani sono anche velenosi. In particolare la parte incriminata sono le foglie. Se i bambini di solito le lasciano stare, anche perché sono collocate in alto, dobbiamo fare attenzione ai nostri animali domestici. Sono soprattutto i gatti a diventare vittime di avvelenamento da gerani. A volte, si mettono a mordicchiare le piante forse per cercare un po’ di acqua e se sono velenose possono causare danni. Cerchiamo di mettere dei ripari se abbiamo un gatto in casa così da non correre rischi.

L’oleandro

Un’altra pianta molto amata in Italia è l’oleandro: si vede un po’ in tutti i giardini. Ma ogni parte dell’oleandro è velenosa, compresa la linfa. Tanto che quando la dobbiamo potare dobbiamo indossare dei guanti e degli occhiali per non incorrere in irritazioni e bruciature. Se si spezzano dei rami o cadono i fiori dobbiamo provvedere subito a eliminarli perché bambini e animali domestici potrebbero metterli in bocca e avvelenarsi.

Caprifoglio

Il caprifoglio è un’altra bellissima pianta ornamentale dalle belle bacche rosse, neanche a dirlo, velenose. Questo tipo di pianta se ingerita non è letale ma può comunque causare dei fenomeni gastrici fastidiosi come dolore, crampi e diarrea. Controlliamo ed eliminiamo le bacche cadute sul giardino onde evitare guai peggiori.

Salvia ornamentale

Può sembrare assurdo eppure molte persone non sanno che questo tipo di salvia non è commestibile. Non causa gravi intossicazioni ma può creare dei disturbi a livello intestinale. Solo la salvia officinale si può mangiare mentre questa è utilizzata solo come decorazione per balconi e giardini. Facciamo attenzione al momento dell’acquisto di acquistare la salvia per il motivo giusto.