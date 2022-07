La mortadella si può mangiare in estate? la risposta ha sorpreso tutti

La mortadella si può mangiare in estate oppure è meglio indirizzare la propria scelta alimentare verso altri prodotti? Secondo gli esperti nutrizionisti la mortadella può essere consumata anche in estate basta non eccedere con le dosi. Ma la questione non riguarda solo la mortadella bensì in generale un po’ tutti i salumi.

E pensare che gli affettati sono perfetti per i pranzi e le cene estive quando fa così caldo da non aver voglia di accendere i fornelli. Però, non possiamo mangiare questi alimenti tutti i giorni perché contengono delle sostanze che non vanno molto d’accordo con il nostro organismo. Per non dire, addirittura, che sono nocive.

Inoltre, chi soffre di pressione arteriosa, di glicemia e di colesterolo alto dovrebbe limitare il più possibile – all’interno del proprio regime alimentare – questo tipo di alimenti. I motivi? Aumentano il contributo di grassi nel sangue e possono andare a peggiorare la situazione da un punto di vista strettamente clinico. E poi ci sono i nitriti e i nitrati: delle sostanze cancerogene riconosciute e identificate.

La mortadella si può mangiare in estate?

Il dubbio se si può mangiare la mortadella in estate diventa legittimo. Ma qual è la risposta? Ni, ovvero la mortadella si può mangiare in estate ma non bisogna esagerare. Si possono consumare i salumi massimo tre volte alla settimana qualora non si avessero dei problemi salutari come quelli illustrati nel paragrafo di apertura (ipertensione, iperglicemia, colesterolo alto).

A queste tre porzioni di affettati vanno associati il consumo di altre tipo di proteine come quelle della carne, del pesce e dei vegetali. Se a ogni pasto alterniamo l’assunzione di queste proteine ci assicureremo una dieta bilanciata. Possiamo consumare anche i prodotti lattiero-caseari come proteine ma limitando il consumo a 3 volte la settimana.

La mortadella, in particolare, rispetto agli altri salumi, è realizzata con una componente grassa e una magra ed entrambe sono di ottima qualità. Ovviamente dipende dal tipo di prodotto che acquistiamo, ma in generale la carne magra è realizzata con parti di carne eccellenti. Per cui ci assicuriamo un apporto proteico importante.

Il consumo della mortadella in estate

Qual è il modo migliore per consumare la mortadella? Il salume è perfetto se consumato fresco, appena tagliato e adagiato su due fette di pane. Immagino che ti ho già fatto venire l’acquolina in bocca, vero? Ebbene, la mortadella con il suo profumo così persuasivo è un invito a cui è difficile rinunciare.

Può anche entrare a pieno titolo nella cottura come condimento a risi freddi, paste, tortellini lasagne e pizza. Con la cottura perde però un po’ della sua piacevole fragranza disperdendo in parte le sue proprietà organolettiche. Ed è perfetta anche con il melone al posto del prosciutto crudo perché dona una consistenza particolare al sapore.

Bisogna fare attenzione però ai nitriti e ai nitrati che sono dei conservanti collocati in tutti i salumi affinché non deperiscano diventando tossici. Questi sono il vero pericolo del consumo dell’affettato. Quando entrano nel nostro organismo diventano nocivi e possono interferire con il funzionamento delle cellule trasformandole in cancerogene.