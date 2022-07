Oroscopo domani Paolo Fox, 2 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox sabato 2 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai dalla tua parte la Luna, Marte, Giove, Venere e Mercurio. Con degli alleati di tale portata sarà normale sentirsi su di giri, avere tante cose per la testa da portare avanti. Cerca solamente di non farti sopraffare dall’agitazione, ma procedi con calma, passo dopo passo.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani dovrai fare ancora molta attenzione per evitare inutili polemiche e per gestire al meglio una profonda stanchezza fisica. Dovresti provare a farti scivolare le cose addosso, anziché reagire di pancia. Rimanda tuto a domenica prossima, quando avrai il morale più alto.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai cercare di riportare l’amore in primo piano. Con Venere nel segno, Marte e Giove in aspetto favorevole sarebbe un vero peccato non sfruttare queste giornate. Anche un semplice incontro fugace potrebbe ammaliarti facilmente. Weekend interessante per pensare ai prossimi traguardi da raggiungere.

Oroscopo domani: Cancro

Domani luglio comincerà a dare i primi frutti. Il Sole da pochi giorni nel tuo segno ti restituirà la vitalità e l’ottimismo che ti sono mancati di recente. Se giugno è stato un mese che ti ha messo a dura prova, luglio ti aiuterà a recuperare. Per il momento stai facendo pulizia dei rapporti, stai cercando di capire chi ti vuole davvero bene e chi no.