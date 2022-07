Oroscopo domani Paolo Fox, 2 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 2 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai battagliero come non mai. Non potrebbe essere altrimenti con tutti gli stimoli planetari di questi giorni. Saranno molti i Leone in prima linea, pronti a rivalersi, specie con chi ha tentato di ostacolarli sul lavoro. Con Giove in ottimo aspetto potresti perfino intentare una causa legale, per farti le tue ragioni.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovresti metterti nell’ottica di concederti una meritata pausa per questo fine settimana. Prova a rallentare i tuoi ritmi: ne hai un gran bisogno! Purtroppo il lavoro ti sta creando molti problemi e in amore non ti senti aiutato a sufficienza. Hai la sgradevole sensazione di portare tutti i pesi sulle tue spalle e questo alla lunga pesa.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un fine settimana che ti regalerà belle emozioni, quelle che ti sono mancate negli ultimi tempi. A inizio settimana, infatti, hai sentito un po’ di vuoto, forse per colpa dei molti problemi personali e professionali. Dovresti provare a vivere con più leggerezza, anche se per te non è affatto semplice!

Oroscopo domani: Scorpione

Anche domani dovrai stare alla larga da persone ambigue, che potrebbero farti arrabbiare. Prudenza specialmente con il Toro e l’Acquario! Cerca di farti scivolare le cose addosso e pensa, piuttosto, che molto presto comincerà un periodo davvero promettente a livello lavorativo. In serata potrebbe affiorare un po’ di nervosismo o di stanchezza fisica.