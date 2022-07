Oroscopo Paolo Fox domani, 2 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 2 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 2 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai ancora fare attenzione in amore, provare a gestire al meglio la tua voglia di spiccare e di amare. Purtroppo, queste stelle parlano ancora di sentimenti confusi. Non saranno pochi i Sagittario che oscillano tra momenti euforici e altri più dubbiosi, anche in amore. Dovresti provare a fare più chiarezza nel tuo cuore.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani inizierà un fine settimana che sarà un crescendo di belle emozioni fino a domenica quando ci sarà il picco. Goditi a pieno quella giornata, perché stai uscendo da un periodo molto duro, soprattutto sul fronte lavorativo. Qualcuno non si è sentito riconosciuto abbastanza, qualcun altro avrà dovuto perfino ricominciare da capo. Come se non bastasse, la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, i rapporti di coppia sono in esame e prevale molta diffidenza in amore.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sentirai ancora il peso delle cose, meglio stare distanti da polemiche e discussioni inutili. Da giorni potresti trascinarti uno sgradevole senso di noia, forse dovuto al fatto che stai facendo sempre le stesse cose, stai frequentando le stesse persone. Avresti un gran bisogno di novità. Qualcuno si sta chiedendo anche se una certa persona le stia mentendo: meglio chiarire.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovresti provare a risolvere un piccolo problema personale o di famiglia. Non trascinartelo fino a domenica, perché sarà una giornata un po’ fiacca. In amore non saranno pochi i Pesci attratti da relazioni trasgressive: attenzione, perché in questo momento sono le più pericolose!