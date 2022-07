Da pochissimo, ogni forma di esercente o lavoratore autonomo dovrà essere munito di POS di pagamento per poter operare, nel dettaglio qualsiasi forma operante che fornisce un bene o un servizio. Anche se si parla da tempo di obbligo di POS in realtà questo esiste da circa 8 anni, ma solo negli ultimi tempi l’argomento è ritornato in auge sopratutto da quando l’esecutivo ha ufficialmente annunciato l’intenzione di anticipare le sanzioni per chiunque non si fosse munito di questi terminali funzionanti, inizialmente infatti le sanzioni sarebbero dovute essere applicate a partir dal 2023.

Terminale di pagamento

Fin dal principio infatti il governo Draghi ha posto grande attenzione su questo aspetto, considerata la conclamata idiosincrasia tra una larga fetta di esercenti e il POS, che rappresenta una forma di “obbligatorietà”. Spesso infatti, sopratutto per quanto riguarda le transazioni non così cospicue, gli esercenti optano per i pagamento in contanti. Va anche ricordato che attraverso questa “scappatoia” sono ancora molti a “evadere” le imposte sulle transazioni non facendole quindi “figurare” durante la dichiarazione dei redditi. Anche per questo motivo l’esecutivo ha concepito il Bonus Bancomat, che già tempo fa ha sostituito il Cashback di Stato: il Bonus Bancomat ha avuto il preciso scopo di favorre diverse forme agevolazioni proprio ai professionisti, abbassando le commissioni ed i costi legati al terminale.

POS, ecco i rischi al momento di pagare: “fate sempre attenzione”

Sono estremamente diffusi anche quelli che operano senza l’ausilio di cavi: al momento del pagamento conviene sempre porre grande attenzione all’importo che deve ovviamente coincidere con la spesa. In caso di mancato pagamento, ad esempio per problemi tecnici, ogni POS deve “espellere” obbligatoriamente lo scontrino che informa in merito alla transazione rifiutata.

Bisogna anche “tenegli occhi aperti” a dove si conserva la nostra tessera, sopratutto se è munita di tecnologia contactless: per evitare di incappare in pagamenti “non voluti” è opportuno fare uso di portafogli e portatessere muniti di schermatura RFID.