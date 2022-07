Qual è la città con più giorni di sole? Ecco la risposta, incredibile

Se vi dicessimo che si può vivere dove è estate tutto l’anno? esista una città con più giorni di sole in assoluto, scopriamo qual è!

Se siete amanti del sole, ci sono bellissimi luoghi in cui il clima è sempre molto gradevole e vi è un’ampia esposizione alla luce, quasi come in un’eterna estate.

La città con più giorni di sole: ecco qual è

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, la più soleggiata in assoluto sarebbe la città di Yuma: immersa nel deserto di Sonora, in Arizona, avrebbe ben 100 giorni l’anno in cui il termometro supera i 40°C.

Ma non solo, L’Arizona è terra di sole e caldo; ospita un paesaggio desertico super affascinante, nonché bellissime attrazioni. Il suo capoluogo, Phoenix, è chiamato anche Valle del Sole e ha oltre 3.800 ore di sole l’anno, è una delle città più roventi degli Stati Uniti e una delle più esposte alla luce in tutto il mondo. Perfetta per chi ama il caldo torrido.

Curiosità su questa città

La stagione calda qui dura 3,7 mesi, dal 1 giugno al 23 settembre, con una temperatura giornaliera massima oltre 37 °C. Il mese più caldo dell’anno a Yuma è luglio, con una temperatura media massima di 42 °C e minima di 28 °C.

La stagione fresca dura 3,0 mesi, da 21 novembre a 21 febbraio, con una temperatura massima giornaliera media inferiore a 24 °C. Il mese più freddo dell’anno a Yuma è dicembre, con una temperatura media massima di 9 °C e minima di 21 °C. Per il resto c’è sempre il sole!

E la pioggia? Yuma non vede variazioni sulla pioggia. La frequenza va da 0% a 9%, con un valore medio di 4%.

Il mese con il numero maggiore di giorni di solo pioggia a Yuma è agosto, con una media di 2,4 giorni. In base a questa categorizzazione.

Per visitarla è meglio andare da gennaio a maggio, quando il clima è ancora mite e piacevole.

Phoenix invece presenta clima arido, senza dubbio la città più calda negli Stati Uniti e una delle più calde del mondo. La temperatura arriva a 38° C per una media di 90 giorni all’anno da giugno a settembre. Addirittura nel giugno 1990 si sono toccati i 50 °C.

Inoltre a giugno il caldo è ancora secco, ma partire da luglio l’umidità aumenta leggermente, aggravando la sensazione di calore, sembra veramente di vivere in una bolla calda. Infatti, l’umidità media passa dal 16% di giugno, al 27% di luglio e al 32% di agosto. L’inverno è prevalentemente mite e a volte solo fa freddo, diciamo che è il periodo migliore per visitarla. La cosa bella è che c’è sempre sole, a partire dal caldo secco soprattutto, quindi da aprile a giugno.

Il periodo migliore per visitare Phoenix va da novembre a marzo; L’inverno è sempre una stagione mite e soleggiata, anche se a volte può piovere, oppure può fare un po’ freddo (soprattutto a dicembre e gennaio). Meglio che morire di caldo!

Le due città sono tra le più calde, ma parliamo di caldi diversi. a Phoenix si trova un caldo secco e un sole più caldo, a Yuma un caldo umido.