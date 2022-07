Questa crema solare va a ruba: è la più salutare tra tutte

Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature anche il sole può diventare un problema per la nostra pelle, per questo vanno utilizzati i prodotti giusti per poterci difendere. Difatti l’azione dei raggi solari rappresenta un rischio non solo a livello estetico, causando la comparsa precoce di rughe, macchie cutanee e altri segni di vecchiaia, ma anche e specialmente per la salute, arrivando a generare patologie gravi come melanomi e tumori della pelle. Uno dei metodi più comuni ed adeguati a proteggersi dagli effetti dannosi del sole e abbronzarsi in modo sicuro e sano è usufruire di una buona crema solare.

Una delle più rilevanti caratteristiche della crema solare riguarda il suo fattore di difesa, conosciuto anche come SPF; si tratta di un valore numerico che dice quanto può essere ingrandito il tempo di esposizione al sole prima che si verifichi una bruciatura; ciò vuol dire, per esempio, che una crema solare con un fattore di protezione pari a 50 dovrebbe consentire di esporsi ai raggi solari per un tempo 50 volte più lungo di quello generalmente previsto per scottarsi in assenza di protezione.

Più alto è il fattore di protezione solare di una crema, pertanto, più alto sarà la capacità del prodotto di rallentare l’arrossamento solare. La maggior parte delle creme solari adesso in commercio copre un range che va da SPF 6 a SPF 100.

Questa crema solare va ruba: è la salutare tra tutte

Nessun prodotto, però, può assicurare una protezione pari al 100% dai rischi connessi ai raggi UV. Crema solare Nivea Sun – Protect & Bronze SFP30, è questo uno dei migliori prodotti per la protezione dai raggi solari del 2022.

Si tratta di uno dei migliori spray solari con attivatore di melanina. In grado non solo di velocizzare l’abbronzatura, ma anche di conservarla, soccorrendodalla formazione di macchie solari. Il prodotto è formato da un estratto naturale che attiva naturalmente la produzione di melatonina. Il risultato è un’abbronzatura al 100% naturale. Ma soprattutto assicura una protezione forte e decisa che ci permetterà di stare al sole con qualche timore in meno di scottature.

Ma affrettatevi perché questo prodotto sta andando a ruba, per il suo prezzo accessibile e la qualità ottima del prodotto.