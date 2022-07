Il silenzio è d’oro, recita un vecchio detto, e sono molte le circostanze in cui proprio il saper evitare di aprire bocca manifesta sensibilità e tatto: non solo nei luoghi in cui è necessaria calma e concentrazione ma anche, in maniera più generica, quando non è necessario parlare. Anche se può sembrare strano a volte è più difficile restarsene in silenzio che proferire parola: questo non vale per alcune personalità che invece considerano questa condizione assolutamente ideale, e quantomeno necessaria a tratti. Quali sono i segni zodiacali che amano il silenzio?

Questi segni zodiacali amano il silenzio. Sai quali sono?

Pesci

E’ probabilmente il sensibile per eccellenza, colui (o colei) che ha anche difficoltà a focalizzarsi e concentrarsi se non c’è calma attorno alla loro persona. Pesci considera la “pace dei sensi” raggiungibile solo in condizioni favorevoli, anche ambientali, ecco perchè si innervosisce parecchio nel chiasso più totale.

Acquario

Riesce ad adattarsi alla maggior parte dei contesti ma solo se è possibile restarsene un po’ in disparte: Acquario è un segno che può diventare decisamente “rumoroso” ma che è fortemente legato al concetto di silenzio, condizione necessaria per poter ragionare e lavorare.

Gemelli

Gemelli necessità di calma e tranquillità probabilmente perchè la sua indole sembra essere costituita dal caos e dalla confusione, anche se non sempre riesce a trovare tranquillità. Almeno a tratti, Gemelli deve per forza di cose cercare e trovare una condizione di silenzio quasi assoluto. Solo in questo contesto può effettivamente “ricaricare le batterie” e dare il meglio.