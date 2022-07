C’è chi si accontenta di vivere una vita semplice e chi invece “mira alle stelle”: l’ambizione è esattamente la ricerca del successo e la volontà di ambire a traguardi che possono essere legati al contesto professionale, amoroso o in generale, sociale. Spesso è proprio la società come la conosciamo a “spingere” alcune personalità verso il successo ma sono in molti a considerare l’aspetto caratteriale e l’esperienza accumulata come fattori principali. Tra gli uomini ce ne sono molti di ambiziosi: ecco quali sono secondo lo zodiaco.

Questi sono gli uomini più ambiziosi dello zodiaco! Lo sapevi?

Toro

Non necessariamente Toro si dimostra interessato al denaro, e non sempre è un “socievole nato”: ma per ambire alla popolarità ha bisogno di diverse cose, e grazie alla propria attitudine al lavoro inteso come aspetto professionale oltre che produttivo, sono ben pochi gli ostacoli che riescono a frapporsi realmente tra loro ed il successo.

Capricorno

Considerato spesso un po’ troppo “materiale” e meno adatto ai sentimenti, l’uomo Capricorno quasi naturalmente preferisce dedicarsi anima e corpo al proprio lavoro, ma anche quando si tratta di coltivare i rapporti umani è un vincente, o perlomeno ambisce sempre al successo. Tuttavia è un po’ troppo schematico per molti.

Sagittario

L’uomo Sagittario si affida al proprio istinto, che raramente lo tradisce: si tratta di una personalità stavolta molto sensibile ma che riesce ad arrivare al successo anche attraverso “vie traverse”: è un segno che sta a sentire solo se stesso, quindi risulta difficile cambiarlo. E’ solito prendere decisioni anche molto forti e opinabili ma spesso alla fine ha ragione lui.