In estate, i bambini tendono a uscire di più e a giocare in giardino o nei parchi verdi. Non molti sanno che bisogna fare molta attenzione, perché i bambini sono curiosi ed esistono delle piante molto comuni che in realtà sono velenose e che bisogna conoscere.

Ci sono alcune piante che se ingoiate sono velenose, mentre altre possono irritare la pelle o scaturire una reazione allergica. Questo anche se si tocca solo la pianta. Quando si compra una pianta, non ci si informa se sia pericolosa o meno, anche se bisogna dire che molte piante, sono pericolose solo se ingerite in grandi quantità.

Ti potrebbe interessare: Talee di rosa a luglio? Ecco come ottenerle in poco tempo

Attenzione a queste piante velenose che trovi a luglio, ecco quali

Luglio è il mese di quasi tutte le fioriture, tra cui abbiamo il Maggio ciondolo, cioè una pianta che si trova spesso nei boschi o nei giardini. Si presenta con dei grappoli gialli. La pianta è velenosa di per se, ma i semi lo sono particolarmente. Se si ingeriscono due- tre semi, la cosa può essere dannosa. Ma tutto dipende anche dalla corporatura della persona, se si tratta anche di un adulto o di un bambino.

C’è poi la Datura che si trova nei giardini e ha i fiori a campana che possono essere di colore rosa o bianchi. Sia i semi che le foglie sono pericolosi e tossici, anche in minuscole quantità.

L’Oleandro, è un altro fiore che si trova spesso nei parchi, nei giardini o anche sulle strade. Se si toccano solamente sono molto irritanti e provocano bruciore immediato.

Anche il Ricino, anche se nessuno lo sa, è una pianta velenosa. Noi lo conosciamo come olio e bisogna dire che i semi con cui si prepara non sono velenosi, a differenza della membranella perlacea aderente al rivestimento rigido del seme che invece lo è. Questo fiore ingerito è molto pericoloso, infatti può provocare anche una sindrome gastroenterica o emorragica. Ci possono essere anche dei danni agli organi come il cervello. I sintomi di questo fiore, possono anche non comparire subito ma entro 2/5 giorni dall’ingestione.

Abbiamo poi il Vischio, che si usa molto a Natale. Tutta la pianta è tossica ma in particolare le bacche. Con 2-3 foglie è meglio andare in ospedale.