Ottenere un immobile in un luogo caratteristico e sicuramente affascinante pagando il prezzo di un caffè sembra fantascienza o qualcosa di estremamente poco verosimile che in realtà corrisponde al vero: da diversi anni infatti sono oramai molti i comuni che hanno abbracciato questa iniziativa indubbiamente interessante e proficua sotto molti punti di vista, da ambo le parti. Questo perchè l’idea delle case a 1 euro è nata non casualmente, ma da un comune molto famoso tra gli appassionati di borghi italiani, ossia quello di Salemi, che nel 2010, sotto l’amministrazione Sgarbi (si, proprio Vittorio Sgarbi, oggi sindaco di Sutri) aveva deciso di riqualificare diverse aree, e di “mettere in vendita” ad un prezzo simbolico i diversi alloggi un tempo proprietà di privati, oramai caduti in disuso e non più utilizzati.

Abitazioni al costo di un caffè

Dopo l’esperimento da parte di Salemi, l’idea è stata accolta positivamente ed adottata anche da altri comuni, dapprima sempre della Sicilia e poi di tutto il Mezzogiorno, con anche molti comuni dell’area settentrionale del paese a “copiare” l’idea. Oltre a pagare un prezzo simbolico, i cittadini italiani o stranieri interessati devono garantire e farsi carico le spese burocratiche e quelle legate alla ristrutturazione anche attraverso una polizza fideiussoria, oltre a terminare i lavori entro un tempo prestabilito.

Case a 1 euro, ecco dove trovarle e come arrivarci: “un sogno”

Ad oggi sono molti i comuni italiani, sopratutto borghi e piccole entità (ma c’è anche la città di Taranto, che di recente ha comunicato che è intenzionata a pubblicare un nuovo bando in merito), che aderiscono all’iniziativa. E’ sufficiente contattare i vari comuni e mettersi in contatto attraverso i canali social ufficiali. Ecco qualche esempio: