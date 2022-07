Il mondo sarebbe probabilmente migliore se le personalità imparassero ad essere un po’ più pacate: questo termine infatti definisce un atteggiamento sereno, calmo e posato nella maggior parte delle situazioni, sopratutto quelle più problematiche. Anche se spesso viene considerata legata all’esperienza accumulata ed alla maturità, ma in realtà essere pacati fa parte di alcune personalità specifiche, solitamente associate ai seguenti segni zodiacali. Tra le donne si “celano” numerose personalità considerabili degne di questo tratto: ecco le più pacate in assoluto.

Conosci le donne più pacate dello zodiaco? Sono queste 3 !

Toro

Anche se è mediamente impulsiva, è dotata di una sorta di “filtro pacato” che riesce a rendere ogni situazione, anche quella più difficile e nervosa decisamente gestibile. Personalità anche dotata di un elevato senso pratico, la donna Toro è famosa per essere in grado di risolvere la maggior parte dei problemi grazie a questo atteggiamento che l’avvantaggia in tutti i casi.

Vergine

E’ un po’ emotiva ma riesce a tenere a bada un temperamento particolarmente “vivace” proprio con la pacatezza. Difficilmente si sbilancia in merito a qualsiasi argomento, sopratutto se non ha abbastanza informazioni. Anche in questo caso si tratta di una sorta di “freno” alla propria indole che risulta essere spesso decisiva.

Leone

Anch’essa molto emotiva ma anche “buona dentro” e tendenzialmente di atteggiamento positivo, la Leone è indubbiamente simpatica ma è anche un’ottima confidente ed è capace di raccogliere consensi sparsi in ambito sociale, anche perchè difficilmente si espone a modi di fare che sono fonte di nervosismo diffuso.