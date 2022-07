Comprendere situazioni, parole e concetti è considerabile segno di intelligenza ma in maniera più precisa coloro che naturalmente riescono quasi ad anticipare un atteggiamento o un significato viene definito intuitivo. L’intuito rappresenta proprio questa capacità che porta determinate personalità ad agire secondo varie metodologie, in modo da riuscire a comprendere qualsiasi cosa in maneira quasi immediata e in molti casi anche a trovare una soluzione. Insomma si tratta di personalità interessanti e argute in maniera particolare: Ecco quali sono i segni con maggiore intuito secondo lo zodiaco.

Ecco i segni zodiacali con più intuito! Lo sapevi?

Sagittario

Sono pratgmatici e apparentemente sempre calmi e serafici, per questo, pare logico, risultano essere capaci di intuire dettagli e situazioni molto più rapidamente e in maniera efficace della maggior parte delle perosne. Il Sagittario però deve trovarsi in un contesto favorevole oppure diventa l’opposto, ossia una personalità apatica e “chiusa”.

Scorpione

Apparentemente quasi burberi, in realtà si rivelano molto logici nell’aspettp professionale ma anche nell’aspetto sentimentale. Riescono a decifrare i bisogni del partner oppure della persona interessata anche da piccoli gesti e parole ed agire quindi di conseguenza. In genere Scorpione vi riesce senza apparire troppo molesto.

Pesci

Il segno dei Pesci appare spesso un po’ svagato e quasi “con la testa tra le nuvole”, ma nei contesti giusti, come quelli creativi e legati al ragionamento umano non ha rivali: è una personalità empatica e sensibile, spesso incompresa parzialmente o totalmente ed è per questo che necessita di supporto per dare il meglio. Ma comprende una situazione “umana” molto meglio di tanti altri.