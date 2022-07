Le bollette fanno parte della nostra quotidianità, siamo ormai abituati, forse fin da piccoli, guardando i nostri genitori, a farlo. Infatti, sono indispensabili per la nostra società, niente è gratis e quindi si deve pagare ciò che si consuma, che sia acqua, luce o gas. siamo sempre lì a pagarle e a nessuno piace farlo.

Le bollette già da sole sono molto fare quindi cerchiamo di pagarle subito, senza pagare la mora sopra. In questo dalle situazioni politiche internazionali, ovviamente non tutti sono d’accordo nell’Unione Europea.

Ecco le bollette che non devi pagare: controlla sempre

Ricapitolando ciò che abbiamo detto fin ora, sappiamo che ci tocca pagare le bollette che ci arrivano a casa. C’è da sapere però che alcune fatture sono state modificate nel tempo. Quindi alcune bollette non devono essere più pagarle perché sono andate in prescrizione. Se quindi vi arriva una bolletta abbastanza vecchia, controllare bene la data. Andiamo quindi a vedere le soglie per non pagare le eventuali bollette che ci arrivano.

La prescrizione è una specie di scadenza, un termine oltre il quale non può essere presa più in considerazione quella bolletta, se è passato molto tempo.

Per le bollette della luce emesse prima del 2 marzo 2018, hanno una prescrizione di 5 anni, mentre quelle successive a quella data hanno una prescrizione di soli 2 anni.



Lo stesso vale per quella dell’acqua, ovviamentw con date diverse. Per le bollette fino al 1° gennaio 2020, ci sono 5 anni di prescrizione mentre dopo il 1° gennaio 2020 solo due. Per il gas, fino al 1° gennaio 2019 la prescrizione avviene dopo 5 anni mentre dopo il 2 gennaio 2019 verranno prescritte dopo 2 anni.

C’è da dire però che le cose non sono cambiate per le fatture del telefono. Cioè tutte le bollette, vengono prescritte dopo 5 anni. Ma queste regole presto protrerebbero cambiare. Inoltre, queste regole, devono essere seguite anche per i conguagli.