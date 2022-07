I pidocchi delle piante, sono conosciuti anche come afidi e sono insetti che provocano danni molto gravi alle nostre piante. Questi afidi appartengono a molti generi diversi, ad esempio come Aphis, Dysaphis, Myzus, Cinara, Macrosiphus ecc. e sono degli insetti molto piccoli che possono arrivare fino a 3 mm di lunghezza e sono a forma di pera. A secondo della specie si possono trovare di colore verde, giallo, grigio o nero. Inoltre, possono avere le ali oppure no. Questi insetti infettano i germogli delle piante comprese le foglie e i boccioli. Gli afidi, attraggono anche colonie di formiche che si cibano dei loro escrementi zucccherini.

Ecco le piante che attirano di più i pidocchi: la lista

I pidocchi infettano qualsiasi tipo di pianta da esterno come le erbacee annuali o perenni, i cespugli, i rampicanti, gli alberi ornamentali o da frutto e le piante da orto. Possono infettare anche le piante da interno, anche se con meno frequenza. Formano delle colonie vicino ai germogli e alle foglie e le formiche vengono attratte da essi.

Si trovano spesso quando il clima è mite e l’ambiente è secco, quindi in autunno e in primavera, mentre odiano l’estate e l’inverno perché le temperature sono o troppo alte o troppo basse.

Uccidono la pianta nutrendosi della loro linfa e assorbono i loro tessuti. Se non si fa qualcosa in tempo, la pianta è destinata a morire. Inoltre, favoriscono i funghi a causa della melata possono trasmettere alla pianta anche molte malattie attraverso le punture. Mentre le formiche non danneggiano la pianta ma sono solo brutte da vedere.

Per eliminare questo problema si possono favorire ad esempio le coccinelle che si nutrono di questi insetti. Si devono inoltre, uccidere prima della formazione delle colonie, dato che subirò si riproducono.

Se sono ancora pochi, si possono semplicemente schiacciare con le mani, ovviamente con i guanti. Mentre se ci sono colonie già grandi si puó usare dell’insetticida aficida chimico o a base di piretro naturale. Però questi insetticidi uccidono anche gli altri insetti “utili”.

Invece, per cacciare le formiche si può mettere del nastro biadesivo lungo il tronco o delle trappole naturali specifiche per le formiche.