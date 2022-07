Ecco perché la mortadella è uno dei salumi preferiti degli italiani

Perché la mortadella è uno dei salumi preferiti dagli italiani? La risposta è da ricercare nel suo sapore. Secondo una ricerca pare infatti che la mortadella ha un sapore e un profumo talmente evocativi da attirare l’attenzione dei nostri sensi. Quando mangiamo un panino con la mortadella ci sentiamo rincuorati e nutriti e questo fa aumentare i nostri livelli di felicità e autostima.

Mangiare un panino è un’attività che abbiamo imparato a fare fin da piccoli e quando non abbiamo voglia di cucinare, il panino risulta essere la soluzione ideale. Prepariamo i panini anche quando dobbiamo uscire a fare delle scampagnate con gli amici o durante le gite al mare e in montagne. Per cui è inevitabile collegare ricordi piacevoli al consumo dei panini.

Se poi il panino è fatto con la mortadella allora raggiungiamo l’apoteosi. Tra tutti i salumi la mortadella è quella che ha una componente olfattiva più stimolante ed è per questo che risulta così invitante mangiarla. Subiamo delle pressioni interne dai nostri sensi, soprattutto dall’olfatto, che rivendica la sua parte di proprietà.

D’altronde, prova a pensare. Quando apriamo un panino ben accartocciato nel sacchetto di carta la prima cosa a travolgerci è il profumo. Le papille gustative iniziano a salivare e si innesca il meccanismo della fame. Non riusciamo più a resistere. Dobbiamo proprio mangiare quel panino: ora, subito, adesso!

Non appena mettiamo la mortadella e il pane in bocca percepiamo che profumo e gusto aderiscono e quindi ci sentiamo confortati. Continuiamo a mangiare il panino fino a quando non lo abbiamo terminato. Ogni morso è uno scalino che ci porta alla felicità. Abbiamo mangiato un prodotto nutriente perché profumato e di ottimo sapore. Cosa volere di più dalla vita?

Perché la mortadella è uno dei salumi più amati dagli italiani

Nei paragrafi precedenti ti ho illustrato bene le varie fasi di consumo di un panino con la mortadella. Ma non ho aggiunto il sapore che trattiene il pane a contatto con la mortadella. In pratica, pare quasi che anche il pane sappia di mortadella perché ne assorbe le sue proprietà attraverso il grasso che si scioglie con il calore.

Nella mortadella è suddivisa la componente grassa da quella magra ma quando la mangiamo non distinguiamo le due parti. Non succede come con il prosciutto, lo speck e gli altri salumi a cui togliamo il filetto di grasso se non amiamo il gusto. Nella mortadella è tutto insieme e lo consumiamo di conseguenza. Il sapore si amalgama in maniera perfetta e uno non va a contrastare l’altro.

C’è poi da considerare la componente croccante data dal pistacchio. Come gli chef insegnano ogni piatto dovrebbe avere la maggiore esperienza culinaria possibile e quindi assemblare dolce, salato, piccante oppure morbido, duro e croccante. Ecco: nella mortadella c’è tutto questo e ci conforta. Rispetto agli altri salumi la mortadella è la più amata perché ci fa sentire a casa ed evoca ricordi dell’infanzia. Perché la mortadella fa parte delle nostre radici culinarie ed è legata a ricordi piacevoli e sensazioni di benessere.