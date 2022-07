Essere pragmatici non significa necessariamente essere “freddi”: questo tratti prevede la capacità naturale di dimostrarsi particolarmente intuitivi e razionali quando c’è da apprendere concetti di ogni tipo e magari sviluppare una propria opinione senza appartenti sforzi. Non è raro che vengano considerati in molti casi dotati di un’intelligenza scientifica ed analitica ma è possibile essere pragmatici anche in altri campi. Il contesto maschile è ricco di segni zodiacali pragmatici per eccellenza. Quali soni gli uomini maggiormente dotati di questo utile tratto?

Gli uomini più pragmatici dello zodiaco! Ci sei anche tu tra questi?

Capricorno

A volte percepiti come eccessivameente calcolatori e calcolatori, quindi un po’ “messi da parte” quando c’è da essere sensibili. Se sono un po’ bruschi, riescono a riscattarsi in contesti dove è necessaria una vena critica ed analitica. L’uomo Capricorno ha una spiccata capacità di comprendere fin da subito la maggior parte dei contesti.

Vergine

Hanno il “pallino” della precisione e della maniacalità: per questo quando affrontano un problema spesso hanno vita facile proprio perchè riescono a tenere lontani fattori come distrazione e pessimismo in favore di un’operatività quasi scientifica. Sicuramente molto affidabili ma un po’ severi ed austeri, a tratti.

Toro

Hanno la mente che sembra andare a 200 all’ora: sono profondamente competitivi ed analitici e per questo motivo fin dalla giovane età Toro risulta essere “allenato” a dare il meglio ed a migliorarsi di continuo dal punto di vista del pragmatismo. E’ anhe molto pratico, non per forza così impulsivo come potrebbe sembrare. Se si trova di fronte ad un problema, è portato a risolverlo nella maniera più logica possibile.