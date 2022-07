Il concetto di innocenza spesso viene associato all’ingenuità ma non sempre le due cose coincidono: una personalità innocente solitamente non è portata ad essere maliziosa ma non per questo è sprovveduta, anzi: agire in modo “pulito” mentalmente e psicologicamente può essere anche un pregio ed una dote vera e propria che porta queste persone ad essere percepite come oneste al 100 %. I segni innocenti sono, secondo lo zodiaco quelle che hanno la “coscienza” pulita perchè fondamentalmente non hanno niente da nascondere. Quali sono i segni innocenti secondo lo zodiaco?

I segni più innocenti dello zodiaco. Sai quali sono? Ecco la risposta!

Leone

Non è per forza il “buono” della situazione, ma Leone è esattamente come appare, genuino, a tratti anche egoista ed accentratore ma difficilmente interpreta un atteggiamento in modo “maligno” e profondo. Non è assolutamente un ingenuo però, guai a considerare il Leone un segno “bambinesco”.

Pesci

E’ sensibile e fondamentalmente un “positivo”, a tratti un vero umanista. Però allo stesso tempo è consapevole che tantissime personalità sono molto più complesse e “furbette” di quanto non può essere lui. Questo non lo porta a cambiare in quanto Pesci non “penserà mai a male” quando ascolta o agisce in qualche maniera.

Sagittario

E’ il “puro” dello zodiaco, colui che dice ciò che pensa e pensa quello che dice. I suoi termini non hanno un doppio significato o cose simili, se è intenzionato ad agire in una certa maniera, semplicemente lo fa capire in maniera molto evidente e non ama le frasi “dette e non dette” e gli atteggiamenti strategici.