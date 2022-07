C’è una sostanziale differenza tra essere considerate persone oneste e schiette, e una considerazione che sfocia nell’essere addirittura maleducate. Una persona brusca solitamente non lo “fa apposta” ma attepone l’importanza di un messaggio, atteggiamento o atto alla forma. In sostanza, se una donna considerabile “brusca” deve dire qualcosa baderà molto più alla sostanza che al “come” questo viene espresso. Si può essere bruschi in tanti modi senza sfociare nella maleducazione. Quali sono le donne più brusche dello zodiaco?

Le donne più brusche secondo lo zodiaco sono queste 3. Eccole qui!

Vergine

Mai maleducate, neanche quando sono arrivate al limite della sopportazione, sono però decisamente brusche nei modi di fare. Secondo la mentalità della Vergine, ciò che conta è il messaggio, la sostanza e non “l’involucro”. Sopratutto quando percepisce qualche errore da parte di qualcuno, fa ritornare subito tutti “in riga” con poche parole.

Toro

Brusca e diretta probabilmente perchè testarda: la Toro è una donna sensibile ma che non ama avere i “piedi in testa”. Personalità affidabile e molto sicura delle proprie azioni, non ama i “giri di parole” sopratutto quando sono considerabili superflui e non apprezza troppo le complicazioni. A volte però appare un po’ insensibile nei confronti di chi la pensa diversamente.

Capricorno

Testarda il giusto, Capricorno ha un difetto: è un po’ troppo chiusa mentalmente, e ciò si traduce in un bisogno costante di inglobare nuovi concetti. Ha un carattere sociale ma un po’ spigoloso per gli standard sociali “medi”. Capricorno è infatti un po’ troppo brusca nel senso “classico” del termine.