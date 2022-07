Le zucchine sono ormai uno degli ortaggi più apprezzati e consumati dal popolo italiano e non solo. Si tratta di un ortaggio nativo dell’America Latina, la cui coltivazione ha cominciato a spargersi in Europa nel Sedicesimo Secolo. Per la sua facile riproduzione è stata a lungo un cibo destinato alle classi minori. La zucchina è strana e immatura ma piace proprio per questo suo essere diverso.

La trascinante ascesa della zucchetta viene anche dalla sua conosciuta leggerezza che ne ha fatto un equivalente di cibo sano, refrigerante, ipocalorico. Gli zucchini sono ormai il simbolo di un concetto di salute, di equilibrio e di dieta sana. Il frutto maturo può raggiungere perfino la lunghezza di un metro, ma ha grandi semi che lo rendono immangiabile. Le zucchine che si mangianodi solito sono in realtà frutti ancora acerbi.

L’Italia è uno dei maggiori produttori europei di zucchine. Di esse si mangiano i fiori quando sono ancora in boccio e i frutti sofficissimi, appena maturi. Lo zucchino è diffuso in tutte le regioni, e particolarmentein Sicilia, Lazio, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana e Liguria. La semina dello zucchino in pieno campo inizia in primavera e si prolunga in maniera sistematica fino ad agosto. In serra viene seminato a partire da fine estate fino alla primavera seguente, le aree più considerevoli per la coltura protetta sono la Sicilia e il basso Lazio.

Proprietà

Il sapore neutro le rende molto eclettiche in cucina: la maggior parte delle ricette tipiche ne prevede l’utilizzospecialmente come contorno, ma sono molto gustose anche crude, tagliate fini, in insalata. Benestante di acqua e con poche calorie, la zucchina è una fonte di vitamine C e B9. L’alto contenuto di potassio e il basso contenuto di sodio dà loro proprietà diuretiche.

Quando la zucchina cambia colore si può mangiare? assurda la risposta

Esiste anche una variante della zucchina di colore giallo, molti pensano che possa far male, ma in realtà si può mangiare senza problemi e anzi la zucchina gialla è ottima anche per i risotti e per le frittate, ma anche come condimento per una semplice pasta. Ma soprattutto non è per nulla nociva anzi le sue proprietà sono pressoché simili a quelle di colore verde, quindi s evi trovate davanti zucchine di colore giallo non abbiate timore, anzi cucinatela e vedrete che squisito risultato.