Arrendersi è considerato spesso un segno di scarso “carattere” se non addirittura di codardia, anche se costituisce una forma di “prudenza” estrema, completamente “spiegabile” dal punto di vista biologico. E’ parte dell’istinto di conservazione, volersi sottrarre ai rischi ma in quasi tutti gli ambiti “farsi da parte” e “mollare tutto” è considerato un difetto anche abbastanza rilevante. Tuttavia essere arrendevoli fa parte della natura umana, e ciò è particolarmente vero per quanto riguarda alcuni segni. Ecco quelli tradizionalmente più arrendevoli in assoluto.

Questi segni sono i più arrendevoli secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Acquario

Diciamo che ha un istinto di conservazione molto sviluppato, che lo porta a star lontano dalle avversità. Non si sottrae a nuovi insegnamenti ma non è assolutamente uno che “tiene duro”, ne vuole imparare ad esserlo. Acquario alza bandiera bianca se non subito, dopo poco tempo, quando si presenta la possibilità.

Cancro

E’ naturalmente portato a limitare quanto più possibile i problemi che possono condizionare negativamente la propria vita: se qualcosa non funziona o prova a risolverlo prima possibile o semplicemente va “eliminato”. Cancro ragiona così, è un segno che si auto definisce “fragile” e le “battaglie” pur affascinandolo, non sembrano fare per lui.

Bilancia

Equilibrato ma troppo poco portato a prendere posizioni, il segno della Bilancia non è famoso per essere un combattivo, almeno in modo evidente. Preferisce portare avanti le proprie convinzioni in un ambiente positivo, una vera e propria confort zone. E’ un “teorico” ma che quando si tratta di “scendere” in campo raramente da il meglio.