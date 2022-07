Essere considerati “belli dentro” sostanzialmente è sintomo di “bel carattere”, in senso generico, ma anche per definizione, è difficile per una questione statistica che la “purezza” caratteriale corrisponda a quella estetica. Secondo la percezione comune infatti spesso le cose non sembrano coincidere, eppure lo zodiaco ha definito in maniera piuttosto precisa quali sono i segni zodiacali maschili che risultano essere piuttosto frequentemente belli dentro ma anche fuori. Personalità positive, generose e disponibili ma anche di bell’aspetto, in molti casi particolarmente curato. Quali sono questi uomini?

Questi uomini sono “belli dentro” ma anche fuori, secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Vergine

Sulle prime appare un po’ “sotuttoio”, spocchioso ed arrogante, ma conoscendolo meglio l’uomo Vergine si rivela per quello che è: un empatico, dotato di grande sensibilità e gusto estetico, e quindi anche particolarmente abile nell’evidenziare gli aspetti positivi del proprio look ma anche del carattere. Vergine si “vende bene”.

Bilancia

Non sembra cercare l’approvazione diffusa e comune, sostanzialmente l’uomo Bilancia fa quello che gli pare ma non per questo è un asociale, anzi. Riesce a far convivere parti anche mentalmente molto distanti, a mo di diplomatico vero, quasi sempre senza intenti veri e propri se non il benessere comune. Bilancia è anche spesso un segno dall’aspetto pulito ed innocente.

Scorpione

Quasi sempre Scorpione, chissà perchè, ha un aspetto interessante, che incute fiducia, la cosiddetta “faccia da bravo ragazzo” oppure “dalla porta accanto”. A tutto ciò si unisce una grande sensibilità ed affidabilità, una personalità empatica e fortemente incentrata sulla concretezza, senza per questo apparire egoista.