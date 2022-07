Non tutti possiedono un giardino dove passare le calde giornate estive, ma in alternativa possono sfruttare il balcone, anche se non grandissimo. Esistono però dei piccoli trucchetti che lo renderanno più grande del previsto, basta fruttare tutto lo spazio, nel modo giusto.

Sistemare al meglio un balcone piccolo, non è difficile, basterà fare solo un po’ di accortezza su cosa metterci. Bisogna sfruttare al meglio tutto lo spazio, comprese le pareti e le ringhiere. Si possono mettere anche dei fiori o delle piante per rendere tutto più piacevole e colorato. Andiamo quindi a vedere come fare per rendere il balcone più grande.

Se hai poco spazio nel tuo balcone, ecco come farlo sembrare più grande

La prima cosa da inserire sul nostro balcone sono le piante, soprattutto se si vuole avere un arredamento molto minimal e naturale. Se si ha in esposizione al sole, si possono scegliere delle piante che hanno bisogno di essere posizionate al sole. Ma si possono scegliere anche delle piante che si possono sospendere in aria, in questo modo non si occuperà spazio a terra ma sarà comunque decorato.

La cosa fondamentale da fare, quando si ha un balcone piccolo è usare dei colori che si abbinano o proprio gli stessi degli interni, così da avere un tutt’uno senza creare nessun distacco e far sembrare tutto più grande. Si deve quindi creare un locale aperto, cioè un continuo della sala da pranzo o della cucina.

Anche i mobili sono importanti, è meglio sceglierne alcuni pieghevoli, così da ottimizzare lo spazio. Ad esempio sedie, tavoli, ombrelloni che si possono ripiegare quando non si utilizzano così da avere più spazio a disposizione. In alternativa, si possono togliere e mettere in qualche ripostiglio quando non si usano e riprenderli quando si devono usare.

Esistono molti arredi pieghevoli, di tutti i colori e di tutti gli stili e materiali. Basterà quindi scegliere quello che fa più al caso nostro.

Prima di acquistare delle cose però, è fondamentale misurare tutto lo spazio a disposizione, così da riuscire ad incastrare tutto. Magari sarà un po’ faticoso, ma sicuramente ne varrà la pena.