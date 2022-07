I prodotti solari sono prodotti cosmetici ideati e utilizzati per proteggere la pelle dall’azione dei raggi solari, tra cui la crema solare . Infatti, sono conosciuti ormai da tanto tempo le cause negativi che la luce del sole può impartire sulla pelle e i danni che possono derivarne, soprattutto in seguito ad esposizioni prolungate e non controllate a dovere. Ecco perché è così fondamentale preparare la pelle al sole.

Attualmente, l’abbronzatura è definita sinonimo di bellezza e salute, ma è molto importante non scordare che l’inscurimento della pelle in seguito all’esposizione ai raggi UV è un meccanismo protettivo effettuato all’organismo al fine di evitare l’insorgenza di possibili danni. Il fattore di protezione solare (indicato in etichetta con la dicitura SPF) indica la capacità del prodotto di filtrare i raggi UVB.

Se trovi questa crema solare prendila subito: è senza sostanze tossiche

La predilezione del fattore di protezione della crema solare dipende dal proprio fototipo, che a sua volta dipende dal colore della pelle e dei capelli. Anche dalla propensione alla manifestazione di eritemi e dalla predisposizione all’abbronzatura.

Ad ogni modo, c’è da tenere a mente che le persone tendono ad usufruire meno prodotto solare del necessario. Sia nelle quantità che nella frequenza dell’applicazione, e soprattutto che una diminuzione significativa della quantità usata diminuisce il livello di protezione. Quindi è fondamentale seguire le corrette informazioni d’uso e avvertenze e nel dubbio è meglio decidereper fattori di protezione alti. Ma quale crema è la pus usata del 2022? La risposta è Nivea Sun Maxi Spray Solare Protect & Hydrate FP50+.

Questa è una crema solare che difende dai raggi UV e tiene in equilibrio il Microbioma, il tenue ecosistema che opera da naturale barriera difensiva della pelle. La sua formula durevole all’acqua, racchiudente Vitamina E, protegge dalle bruciature e dall’invecchiamento precoce della pelle, oltre a idratare per 48 ore. Questa crema solare corpo ha una formula biodegradabile per il 73% ed è priva di filtri UV contenenti microplastiche e sostanze pericolose, come Octinoxate, Oxibenzone, Octocrilene, Parabeni, Oli Minerali e PEG. È molto apprezzata per la semplicità di utilizzo e per il suo buon profumo.E l’assenza di sostanze tossiche la rendono anche la più consigliata per questa estate caldissima, ma affrettatevi perché sta andando a ruba.