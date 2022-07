Negli ultimi secoli la tecnologia della comunicazione ha compiuto “passi da gigante”, diventando nel giro di relativamente poco tempo qualcosa accessibile alla maggioranza della popolazione. In tal senso il 20° secolo ha visto l’implementazione diffusa di numerosi strumenti oggi assolutamente “normali” come il telefono, che sono passati attraverso vari step “evolutivi”. Uno particolarmente importante anche dal punto di vista della diffusione è stato costituito dal gettone telefonico, invenzione necessaria per fruire dei telefoni pubblici che a lungo hanno fatto uso di questi strumenti invece delle monete.

Importanza storica

Il ruolo del gettone è infatti quello di prendere il posto proprio del “soldi”, in quanto non hanno potere d’acquisto. Ogni gettone corrispondeva ad uno “scatto”, ossia un determinato periodo di tempo utile per poter utilizzare un telefono compatibile. Il primo gettone italiano risale al 1927: si trattava di esemplari concepiti per uso dimostrativo durante la Fiera Campionaria di Milano tenutasi proprio quell’anno. Questi gettoni “primordiali”, realizzati in alpacca o in rame, erano stati commissisonati alla Stipel, una delle prime società telefoniche collegate allo stato. Fino alla seconda guerra mondiale ogni società adibita ha sviluppato gettoni diversi ma a partire dal dopoguerra lo standard fu deciso, e tutti i gettoni furono adattati ad un nuovo standard, con le 4 cifre preseenti su uno dei lati e con le inconfondibili scalanature.

Trova questo gettone telefonico e sei ricco sfondato: ecco quale

Molto interessanti quelli più rari, per forza di cose: il gettone è un po’ come la moneta, acquisisce valore collezionistico in base alla rarità e alle condizioni di conservazione: un esempio è dato dall’esemplare relativamente diffuso negli anni 30 realizzato dalla TETI, in zinco, dall’aspetto grigio metallico e dalla zigrinatura presente su uno dei lati, contraaddistinto dal nome dell’azienda. Un esemplare di questo gettone può valere anche oltre 200 euro se perfettamente conservato, mentre vale poco meno della metà per ottime condizioni.