Negli ultimi mesi, le criptovalute, tra cui anche il Bitcoin, stanno affrontando un crollo sempre più forte. Il Bitcoin infatti si è dimezzato drasticamente. Proprio per questo motivo però possono portare alcuni investitori ad essere preoccupati si ma anche se approfittarne e investire a prezzi molto bassi. Acquistare durante il crollo, anche se rischioso è una strategia che usano molto, dato che costa tutto di meno. Quindi il crollo del mercato potrebbe anche essere il momento migliore per comprare i Bitcoin.



Bitcoin, quand’è il momento giusto per comprarlo? Ecco la risposta

Comprare bitcoin, durante il crollo effettivamente ha abbastanza senso. Cioè si investe in una moneta e la di paga molto meno del previsto, per poi venderla quando i prezzi saranno tornato “normai”. Ovviamente non si può fare una previsione certa su cosa potrebbe accadere o meno e non si sa neanche in quanto tempo il bitcoin possa risalire, dato che le ceiptovalute sono monete molto volatili.

I valori delle criptovalute come ben sappiamo, non seguono un piano ben preciso quindi è impossibile scegliere il momento giusto per comprare. Se si compra ora, ovviamente rischiando, il bitcoin verrà acquistato ad un prezzo stracciato dato che vale molto poco rispetto ad esempio al picco del novembre scorso. E inoltre, aspettare troppo magari non conviene molto, dato che i prezzi proteggerò salire da un momento all’altro.



Per questo motivo gli investitori, usano degli strumenti software come l’indicatore di divergenza per prendere decisioni valide per il trading. Le criptovalute, ma anche ad esempio le azioni, non hanno un track record, quindi non si sa se effettivamente la moneta riuscirà a riprendersi o meno.

Di solito, le principali monete, come come i Bitcoin, si sono sempre riprese dai crollo. Ma ovviamente non c’è nessuna garanzia che questo accada di nuov. In queste cose bisogna solo rischiare e sperare in una risalita.