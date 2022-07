I metalli preziosi hanno acquisito rapidamente tale nomea per una certa “attitudine” ad essere lavorati con grande facilità. In particolare oro ed argento hanno da sempre trovato ampio spazio e considerazione nei settori più “estetici” della metallurgia, che poi hanno permesso in secoli relativamente recenti lo sviluppo della gioielleria, che conferisce un valore economico basato anche sull’estetica degli oggetti sviluppati e non solo legati ai materiali impiegati. Spesso è il brand a far diventare un gioiello “di tendenza”, come per i bracciali Pandora, molto conosciuti ed immediatamente identificabili per stile e per prezzi piuttosto accessibili.

Perchè si anneriscono?

I bracciali Pandora sono realizzati interamente in argento 925, chiamato anche sterling, che è anche una lega di argento particolarmente pura nonchè la variante di argento più utilizzata in assoluto per i gioielli in generale. I bracciali Pandora sono anche piuttosto noti per una tendenza diffusa a “perdere lucenteza” ed annerirsi. Perchè questo accade? Si tratta di un processo chimico che viene inevitabilmente foraggiato dall’ossidazione, causata da diversi fattori, in primis l’umidità, ma anche numerose sostanze che possono essere cosmetiche (quindi creme, trucchi e quant’altro, ma anche il sudore, lacca e simili), oppure particolarmente forti come, ammoniaca, varichina, cloro e acqua salata ma anche semplicemente ambientali, ad esempio se abbiamo l’abitudine a tenere il nostro gioiello esposto all’aria in stanze e conndizioni particolarmente umide. L’ossidazione e quindi l’annerimento è comunque un segno tangibile dell’autenticità dell’argento, ma come è possibile far ritornare il nostro bracciale ad essere lucente come prima?

Bracciali Pandora anneriti? Ecco 3 trucchi sconosciuti per renderli splendenti

Come consigliato dalla stessa Pandora il metodo migliore è utilizzare acqua tiepida e sapone neutro e spazzolarlo leggermente con uno spazzolino da denti morbido. Un altro rimedio particolarmente utilizzato prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio, avendo l’accortenza di rimuovere ogni forma di charmi dal bracciale, e lasciando solo l’argento.

E’ sufficiente un cucchiaino di bicarbonato di sodio da far sciogliere completamente in una ciotola, dove andrà posto il nostro bracciale per una decina di minuti circa. Dopodichè sarà sufficiente risciacquare accuratamente ed asciugare il tutto con un panno di cotone.

Anche il sale grosso viene utilizzato per conferire nuovamente lucentezza al bracciale annerito anche se la casa madre non si esprime sull’efficacia: basta utilizzare un po’ di carta di alluminio da usare per foderare la parte interna di un contenitore di plastica, al quale poi dovrà essere aggiunta dell’acqua tiepida e con 1-2 cucchiai di sale grosso. Dopo aver inserito il bracciale e lasciato “riposare” per 10 minuti sarà sufficiente risciacquare ed asciugare per percepire il risultato.