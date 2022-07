A nessuno piace pagare le bollette, ossia il nome comune delle fatturazioni legate alle forniture energetiche/servizi specifici, anche se si tratta di una forma di “obbligo” che porta inevitabilmente ad essere una fonte di preoccupazione per milioni di cittadini del nostro paese. Le bollette arrivano a cadenza regolare, solitamente 1 o 2 volte al mese ed al loro interno contengono tutte le informazioni fiscali, legali e legate al consumo, così come anche le scadenze, ossia il termine ultimo oltre il quale è consigliabile saldarla. Anche culturalmente siamo portati a pagare prima possibile le bollette, pena il “distacco” della fornitura o del servizio in questione, oltre che altri effetti poco gradevoli, come la morosità.

Controlla sempre queste bollette prima di pagare: ecco perché

Tuttavia non si tratta di strumenti infallibili, anzi, “gettare un occhio” su ogni bolletta, sopratutto se riguarda una fornitura come quella dell’energia elettrica o il gas risulta essere un’idea saggia, e non solo in relazione all’importo da pagare. Infatti questo può essere “falsato” da diverse dinamiche che possono portarci a far pagare di più di quanto realmente risulti “giusto”.

Conviene fare attenzione ad esempio a: