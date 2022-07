Se il confronto può scaturire conflitti ma anche semplice dialogo, è sicuramente vero che alcune personalità si dimostrano particoarmente tendenti verso la “guerra vera e propria”. Solitamente i profili che sono noti per creare conflitti sono associati a caratteri piuttosto “fumantini”, ma non necessariamente è così. Come evidenziato da quanto sostiene lo zodiaco, che associa diverse tendenze caratteriali a specifici segni, quelli più alla ricerca del conflitto sono sopratutto alcuni e non necessariamente sono quelli più comuni. Ecco i segni più conflittuali!.

Ecco i segni più conflittuali dello zodiaco. Attenzione!

Toro

Non ama dimostrarsi una persona che cerca conflitti ma quando sono “costretti” a farvi parte, non si tirano indietro. Non sopportano di essere bollati come eccessivamente neutrali, percepiscono questa etichetta come una forma di “codardia”, anche perchè in particolari contesti si dimostrano quasi invogliati a proseguire un confronto acceso. Insomma, non sembrano portati al conflitto ma spesso lo diventano.

Vergine

Non è un fumantino ma non si tiene una parola, se provocato. Vergine rappresenta alla perfezione il conflittuale che non si “nota”, in quanto apparentemente pacifico e tranquillo ma anche piuttosto puntiglioso e spigoloso. Mai sfidare apertamente un profilo nato sotto questo segno, impossibile vederlo arrendersi ed abbandonare la “sfida”.

Capricorno

Ogni forma di conflitto lo stimola, pur essendo una persona tendente al “pacifismo”. Infatti Capricorno non percepisce i confronti anche quelli “seri” come qualcosa di realmente importante quanto più un’opportunità di confronto, a tratti anche di divertimento. Inevitabilmente tutto va in caciara con loro, quindi meglio non prenderli troppo sul serio.