Ecco ogni quanto cambiare l’acqua al tuo cane e al tuo gatto in estate

Come ben sappiamo, con l’arrivo delle alte temperature, anche i nostri animali domestici iniziano a soffrire quest’ondata di caldo estivo. L’idratazione è sempre stato un fattore fondamentale per loro, ma in questi casi, se possibile, diventa ancora più cruciale.

Ogni quanto cambiare l’acqua in estate

Gli animali domestici hanno bisogno di un accesso costante all’acqua pulita: l’acqua dovrebbe essere cambiata almeno una volta al giorno. Tieni la ciotola del tuo animale domestico sempre a portata di mano e assicurati di riempirla con acqua fresca ogni singolo giorno. È anche importante mantenere pulita la ciotola dell’acqua del tuo animale domestico. Dovresti lavare la ciotola del cibo del tuo cane dopo ogni pasto. Puoi lavare la loro ciotola dell’acqua meno frequentemente, ma dovrai svuotarla completamente, igienizzare e riempirla di nuovo almeno una volta alla settimana. Le ciotole d’acqua tendono a raccogliere un accumulo viscido chiamato biofilm, che consente ai batteri nocivi di prendere il sopravvento.

Acqua del rubinetto si o no

Una delle più grandi preoccupazioni di chi ha un animale domestico in casa, è quello del dilemma dell’acqua del rubinetto. La preoccupazione maggiore che investe i proprietari dei cani e dei gatti riguarda in particolare l’eventualità che possano ammalarsi contraendo qualche virus o batterio. A tal proposito chiariamo subito che le acque del rubinetto delle nostre città, e in generale delle città dei Paesi industrializzati, sono sicure perché potabili. L’unico problema, in questo caso, potrebbe essere dato dall’eccessiva durezza dell’acqua, che a lungo andare, se fatta bere abitualmente al cane e al gatto di casa, potrebbe determinare nel loro organismo la formazione di calcoli. L’eccessiva durezza dell’acqua è data da una quantità elevata di particelle di Calcio e Magnesio nell’acqua, che nei nostri animali domestici può portare anche a disturbi gastrici.

Un cucciolo richiede più acqua

La quantità di acqua che deve bere un cucciolo di cane è leggermente maggiore rispetto a quella di un cane adulto. Il corpo di un cane cucciolo contiene più acqua rispetto a un cane adulto pertanto, è necessario somministrare una quantità maggiore di acqua per evitare la disidratazione. Nello specifico, un cucciolo di cane e i cani di taglia piccola, che hanno un metabolismo molto accelerato, hanno bisogno di bere circa 80 ml di acqua per ogni chilogrammo di peso corporeo.

Aiutiamo il gatto a bere di più

Se notiamo che il nostro gatto evita la ciotola, in favore di rubinetti o altre fonti d’acqua, non allarmiamoci: naturalmente, i gatti adorano bere l’acqua che scorre, preferendo quindi acqua non stagnante. È il loro istinto che gli dice di evitare acque ferme in cui possono venire a contatto con parassiti. In commercio ci sono delle fontane per gatti autopulenti che spingeranno a bere il vostro micio ricreando anche in appartamento l’atmosfera naturale di un fiumiciattolo.