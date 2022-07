Ecco perchè dovresti lavare il bucato con il sale grosso: “incredibile”

Spesso non sappiamo come lavare il nostro bucato, con dei prodotti naturali. C’è però un ingrediente particolare che viene usato molto spesso in cucina, che però è utile anche per il bucato. Si tratta del sale grosso, che si può usare oltre che per lavare il bucato, anche per fare la manutenzione della lavatrice.

Lavare i panni soprattutto in lavatrice, non è difficile ma comunque bisogna avere delle piccole accortezze. Bisogna innanzitutto scegliere il detersivo giusto, magari con la giusta profumazione. Oltre ai detersivi che comunque sono prodotti chimici, esistono dei rimedi naturali per un bucato sempre pulito, come nuovo. Usare il sale grosso per il bucato è un’alternativa molto valida ed anche molto economica. Andiamo quindi a vedere come utilizzare questo prodotto.

Ecco perché dovresti lavare il bucato con il sale grosso: “incredibile”

Il sale si deve aggiungere prima dei panni, a lavatrice vuota nel cestello. Aiuta le fibre a rimanere sempre morbide dato che l’acqua con il sale è meno calcarea. Si può usare per tutti i tessuti in particolare però, per gli asciugamani in spugna o i jeans, che sono due categorie un po’ particolari, che tendono a farsi più duri a causa della diretta del acqua.

Viene usato anche per ti-accendere i colori dei capi colorati o scuri. Mentre non fa ingiallire i capi bianchi, così da non dover usare la candeggina. In una bacinella si può mettere l’acqua con il sale e mettere in ammollo i panni per qualche ora. Poi si devono lavare in lavatrice, come si fa sempre.

Questo ingrediente che troviamo nelle nostre cucine, viene utilizzato anche per pulire la lavatrice dal calcare. Infatti rende l’acqua più dolce e meno calcarea. Disincrosta anche le tubature della lavatrice.

Per il calcare, si deve fare un lavaggio a vuoto solo con il sale grosso. Servirà un chilo nel cestello, per poi programmare il lavaggio ad alte temperature, così che si sciolga. È inutile anche per l’umidità e per prevenire la muffa e i cattivi odori. Bisogna inserirne una tazzina dentro la lavatrice quando viene accesa e la lascerà pulitissima, senza muffa e senza umidità.