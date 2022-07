La migliore crema solare senza ossibenzone esiste e va a ruba: ecco qual è

La crema solare rappresenta il modo più efficace per proteggere la propria pelle dai raggi del sole che possono provocare gravi conseguenze. Oggi, l’abbronzatura è definita come sinonimo di bellezza e salute, ma è tanto importante non dimenticare che l’iscurimento della pelle in seguito all’esposizione ai raggi UV è un meccanismo protettivo attuato all’organismo al fine di allontanare la manifestazione di eventuali danni.

Le creme e gli oli solari racchiudono due diversi tipi di filtri: fisici e chimici. I filtri fisici operano in modo meccanico. In pratica riflettono e disperdono i raggi solari perché contengono sostanze non trasparente come biossido di titanio e ossido di zinco, tuttiagiscono da “specchio”, respingendo, senza differenziazione, tutte le radiazioni.

I filtri chimici invece comprendono molecole organiche complesse (oxibenzone, fenilbenzilimidazolo, acido sulfonico, butil metoxidibenzoilmetano, etilexilmetoxicinnamato), che assimilano l’energia della radiazione solare e la riconsegnano in parte, sotto forma di calore. Ciascuna di esse assorbe una precisa lunghezza d’onda.

Differentemente agiscono invece le sostanze fotoprotettive che si prendono tramite la bocca, per esempio i carotenoidi, originati dalla carota. Si collocano nelle ghiandole sebacee e nel derma e inibiscono le reazioni di ossidazione, rendendo nulli i radicali liberi che si originano durante l’esposizione ai raggi Uv.

Le sostanze difensive e preventive per il fotoinvecchiamento come gli antiossidanti. Tali possono aiutare nella foto-protezione sia ingrandendo il grado di assorbimento delle radiazioni UV, sia per la loro attività antiossidante: estratti vegetali ricchi in polifenoli, in virtù della loro praticità anti radicalica, sono in grado di difendere dalla soppressione e dai danni al DNA indotti dalle radiazioni ultraviolette.

