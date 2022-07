Lavare i piatti: risparmi più acqua lavandoli a mano o con la lavastoviglie? Una domanda che ci poniamo sempre più spesso, visto il caro bollette. Negli ultimi giorni diventa ancora più impellente, se si considera il problema siccità e crisi idrica che sta prendendo piede. Le nostre nonne ci direbbero che conviene lavare i piatti a mano. Siamo proprio sicuri sia così?

Lavare i piatti: consuma più acqua la lavastoviglie o a mano?

Come è meglio lavare i piatti? Consuma più acqua la lavastoviglie o a mano? Sono sempre più le persone che si pongono queste domande negli ultimi giorni, considerati l’aumento delle bollette e la grave crisi idrica che sta coinvolgendo il nostro paese.

Se fino a poco tempo fa si credeva che lavare i piatti a mano permettesse di consumare meno acqua, una ricerca scientifica svolta in Germania ha capovolto questa convinzione. Secondo gli studiosi dell’Università di Bonn, infatti, lavare a mano i piatti utilizzati in una cena di 12 commensali consuma 103 litri d’acqua. Se avessi fatto un pieno carico di una lavastoviglie non di nuova generazione avresti consumato 15 litri, risparmiando ben 88 litri d’acqua.

Va sottolineato, però, che l’utilizzo della lavastoviglie per lavare i piatti è da preferire quando si tratta di carichi pieni. Altrimenti, per poche stoviglie converrà lavare a mano.

Lavare i piatti: consigli utili per risparmiare

Che tu preferisca lavare i piatti a mano o in lavastoviglie, esistono alcuni piccoli trucchi utili, se vuoi risparmiare acqua. Vediamo insieme quali sono.

Lavare i piatti a mano

Lava i piatti solo dopo averne accumulati un bel po’ nel lavabo.

Se possibile, usa una bacinella per riempirla di acqua fredda, mentre aspetti che si riscaldi.

Chiudi il rubinetto, mentre insaponi i piatti.

Durante il risciacquo è utile usare un miscelatore d’aria che limiterà il consumo d’acqua, senza ridurre il getto d’acqua.

Non sprecare l’acqua avanzata nel corso della giornata, per esempio nel bollitore del tè o nell’annaffiatoio.

Lavare i piatti in lavastoviglie