Nessuno lo dice ma ecco come pulire la lavatrice alla perfezione

Pulire la lavatrice alla perfezione è l’unico modo per evitare i cattivi odori, muffa, residui neri e calcare nelle vaschette e nel cestello. Come tutti gli elettrodomestici, anche la lavatrice ha bisogno di una corretta e costante manutenzione, se vuoi che funzioni a lungo e nel migliore dei modi. Vuoi abiti e biancheria sempre immacolati e profumati? Pulisci la tua lavatrice in maniera efficace.

Pulire la lavatrice alla perfezione: alcuni trucchi utili

Se vuoi conoscere alcuni trucchi utili per pulire la lavatrice a fondo, continua a leggere l’articolo. In primo luogo evita di fare passare troppo tempo, prima di pulirla. Una buona manutenzione prevede una pulizia completa di questo elettrodomestico almeno quattro volte l’anno.

La lavatrice è un ricettacolo di germi, batteri, residui di sporcizia, sudore, sebo, cellule epiteliali lasciate sui tessuti. Il fatto di restare a lungo a contatto con l’acqua non aiuta la situazione, tutt’altro. Va da sé che una sua pulizia profonda è l’unico modo per mantenerla funzionante e igienizzata.

La parte esterna della lavatrice

Pulire la parte esterna della lavatrice sarà un gioco da ragazzi. Quasi sempre si tratta di elettrodomestici bianchi con alcuni dettagli in plastica. Sarà sufficiente inumidire un panno pulito in microfibra e dare una passata veloce. Volendo potresti versare sul panno poche gocce di un olio essenziale per diffondere un piacevole aroma nella stanza.

Per pulire l’oblò, utilizza sempre un panno morbido e umido che inumidirai con poche gocce di aceto bianco. Il tuo oblò tornerà brillante come il primo giorno.

Il cestello

Pulire e igienizzare a fondo il cestello è un’operazione fondamentale. Questo spazio è sempre umido, per cui esposto al rischio di muffa, batteri e cattivi odori. Come prima cosa, dovresti imparare la buona abitudine di aprirlo dopo ogni lavaggio, in modo tale da farlo asciugare. In secondo luogo, dovrai avere cura di pulire regolarmente la sua guarnizione. Il modo più efficace e semplice per pulire il cestello consiste nel versare al suo interno 250 ml di aceto bianco, un cucchiaio di bicarbonato di sodio e alcune gocce di un olio essenziale profumato. Avvia un lavaggio a vuoto a 60°C.

La guarnizione

Anche la guarnizione va pulita accuratamente, se vuoi che la tua la lavatrice funzioni in maniera corretta e non emetta mai cattivi odori. Versa dell’aceto in un flacone spray e spruzza direttamente sulla guarnizione. Aiutandoti con un panno pulito in microfibra, strofina con delicatezza anche tra le pieghe.

Le vaschette

Le vaschette della lavatrice possono essere estratte con facilità. Dopo averle staccate dall’elettrodomestico, puliscile con attenzione, adoperando un vecchio spazzolino da denti. Se necessario, lasciale in ammollo in una bacinella piena di acqua calda per pochi minuti.

Il filtro

Pulire la lavatrice a fondo vuol dire occuparsi di una regolare manutenzione del suo filtro. Basterà staccarlo ogni sei mesi e lavarlo bene, aiutandoti con un vecchio spazzolino da denti. Anche se inizialmente non dovesse apparire sporco, sarà un’ operazione utile come prevenzione e assicurerà una vita più duratura alla tua lavatrice.