Oroscopo domani Paolo Fox, 4 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 4 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 4 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerai ad avere un cielo di grande forza. Questo non vorrà dire che le occasioni ti piomberanno addosso, ma che ci saranno buone opportunità da riconoscere e cogliere al volo. Per molti Leone già da un paio di mesi le cose sono cambiate in meglio. Quando di ha fortuna, cresce anche una certa invidia intorno a sé. Forse, è tempo di guardarsi intorno e provare a capire chi ti vuol bene davvero e chi no.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovrai mantenere una certa cautela, soprattutto nei rapporti. Giugno, purtroppo, è stato un mese particolarmente faticoso. Tu hai dovuto gestire tantissime cose, incastrare più impegni, forse hai avuto anche piccoli problemi di carattere fisico. È probabile, però, che sarai riuscito a seminare bene in vista del prossimo autunno. E più avanti qualcosa di bello arriverà. Per il momento attenzione in amore. A luglio ci sarà una distanza da colmare.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti sentire la voglia di più leggerezza. Saranno molti i Bilancia che sembreranno in apparenza superficiali, ma non andranno giudicati! Il fatto è che dall’inizio di questo 2022 hanno dovuto affrontare un cambiamento importante e repentino. Quando dall’esterno ti travolgono problemi difficili da risolvere, lotte, battaglia da affrontare, non è sempre facile!

Oroscopo domani: Scorpione

Domani comincerà una settimana molto promettente che avrà il suo apice tra venerdì e sabato, con la Luna nel segno. Oltretutto con il nuovo transito di Mercurio avrai una marcia in più negli affari, nel tuo lavoro. Qualche Scorpione potrebbe perfino traslocare e andare vivere in un posto diverso. Qualcun altro cambierà frequentazioni. Se stai seminando in occasione del prossimo autunno, sappi che stai facendo bene e ti aspetterà un buon raccolto. Seconda metà di luglio intrigante per l’amore e i nuovi incontri.