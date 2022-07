Oroscopo Paolo Fox domani, 4 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 4 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 4 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare i conti con qualche problema in amore. Forse dipenderà dal fatto che stai portando avanti un rapporto a distanza o che stai tenendo il piede in due scarpe. Fatto sta che qualcosa continua a turbarti in amore, è probabile che avrai bisogno di sentire che c’è sempre aperta una via di uscita. Per il resto sarà una settimana vitale, piena di sensazioni piacevoli da vivere con gli altri.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani e dopodomani saranno due giorni che ti indurranno delle riflessioni. Cerca di avere prudenza, soprattutto in amore. Giugno è stato un mese molto agitato, ti sei sentito disorientato, nervoso, insoddisfatto. Adesso l’idea di ricominciare da zero potrebbe non andarti a genio. Qualcuno dovrà fare i conti con qualche fastidioso blocco. Cerca di non perdere la pazienza, specie in famiglia.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai ancora un cielo molto promettente. Una bellissima Venere ti darà una marcia in più in amore, per tutta la prima metà di luglio. Ottimo momento se hai qualcuno al tuo fianco o se hai un progetto su cui lavorare. Potrebbe avere problemi chi sta frequentando una persona molto diversa, che fatica a capire la mentalità e lo spirito di pioniere tipico dell’Acquario.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai avere prudenza in amore e aspettare la seconda metà del mese. Dal 18 luglio molte cose potrebbero cambiare. Anche sul fronte lavorativo potrebbero esserci novità interessante, forse perfino un trasferimento. Fai attenzione a non tornare indietro con la mente nel passato: è tipico tuo vivere una sorta di amarcord nella tua vita di tanto in tanto.