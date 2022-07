Oroscopo Paolo Fox settimana dal 4 al 10 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 4 al 10 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di giugno prosegue. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà di grande forza. Tu ritroverai una buona fiducia nel futuro e la voglia di metterti in gioco. Continuerà questa strana frenesia, molte opportunità, idee e progetti in ballo. Solamente tra mercoledì e giovedì dovrai usare estrema cautela e cercare di non trasformare questa frenesia in agitazione o nervosismo. Bellissima domenica.

Toro

La settimana comincerà cn una magnifica Luna tra lunedì e martedì. Inoltre, nelle prossime ore Marte approderà nel tuo segno. Tornerà una grande forza, la voglia di progettare il tuo futuro, di amare, perfino la passione… Finalmente potrai recuperare una buona sintonia di coppia, dopo un aprile da dimenticare. Venerdì e sabato dovrai fare i conti con la Luna storta: servirà prudenza.

Gemelli

La settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì e martedì, infatti, una Luna contraria ti farà sentire un po’ confuso e affaticato. Forse dipenderà dal fatto che avrai molte cose da fare o perché non arriveranno certe risposte. Su di morale! Mercoledì e giovedì starai molto meglio e potrai dedicarti ai sentimenti, agli incontri. Domenica ad alto rischio nervosismo.

Cancro

La prossima settimana ci sarà una bella novità: Mercurio tornerà favorevole. Il pianeta ti darà una grossa mano e ti permetterà di fare maggiore chiarezza dentro di te. Da almeno un mese non stai proprio bene, hai problemi personali o di lavoro. Ti senti pieno di perplessità o forse solo un po’ messo da parte dalle persone amate. Venerdì e sabato saranno due giornate molto belle: approfittane, per ritrovare un po’ di armonia in più.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà di grande forza. Tu sei sostenuto da un oroscopo molto importante. Le nuove opportunità continueranno ad arrivare: starà a te non lasciartele sfuggire. Le giornate migliori saranno quelle di mercoledì, giovedì e domenica. Un po’ di stanchezza o di nervosismo si farà sentire intorno a venerdì e sabato: sii prudente.

Vergine

Lunedì e martedì la Luna sarà nel tuo segno: approfittane, per cominciare a recuperare in amore, a colmare una distanza che si è creata a giugno. Luglio ti aiuterà a recuperare, perché lo scorso mese i problemi sono stati molti, sotto ogni punto di vista. Molto promettenti i giorni di venerdì e sabato. Domenica nervosa: meglio fare particolare attenzione.

Bilancia

La settimana partirà con il desiderio di ritrovare un po’ di leggerezza in più. Stai uscendo da una prima parte dell’anno che ti ha messo a dura prova. È probabile che avrai dovuto rivoluzionare i tuoi piani per via di un problema che è entrato con irruenza nella tua vita. Per fortuna, mercoledì e giovedì la Luna sarà nel tuo segno e ti regalerà maggiore energia e vitalità. Anche la domenica si preannuncia molto stimolante: sfruttala per trovare un po’ di svago e di divertimento.

Scorpione

La tua settimana sarà molto proficua e avrà il suo culmine venerdì e sabato, quando la Luna approderà nel tuo segno. Lunedì inoltre Mercurio inizierà un nuovo passaggio che si preannuncia favorevole: avrai più forza e fortuna negli affari, nei tuoi progetti di lavoro. Ci sarà chi sarà alle prese con un trasferimento, chi starà cambiando amicizie e frequentazioni in generale. Anche in amore si recupera, anche se il meglio arriverà nella seconda metà del mese di luglio.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì e martedì questa Luna dissonante potrebbe aumentare qualche tensione in amore. Sii prudente, soprattutto se stai portando avanti due relazioni nello stesso tempo! Molto belle le giornata di mercoledì e giovedì. Domenica entusiasmante: fai programmi speciali!

Capricorno

La settimana non sarà del tutto serena. Già da lunedì e martedì sarai un po’ sovrappensiero, ancora un po’ nervoso. Sforzati di mantenere la calma, soprattutto in amore e in famiglia. Certo è da giugno che le cose non ti stanno andando bene nel lavoro. Tra certi blocchi e la necessità di ripartire da zero, sei messo molto sotto pressione. Occhio alle giornate di mercoledì e giovedì!

Acquario

La tua settimana sarà contraddistinta ancora da stelle molto promettenti. Una splendida Venere ti darà manforte per tutta la prima metà di luglio. Bel momento per chi è innamorato, ma anche per chi sta portando avanti nuovi progetti. Ottime le giornate di mercoledì e giovedì. Occorrerà pazienza se avrai al tuo fianco una persona che faticherà a capire e a stare dietro alla tua attrazione verso le innovazioni, le sperimentazioni. Domenica stimolante.

Pesci

Lunedì e martedì vedranno una Luna in aspetto contrario. Occorrerà cautela, specialmente in amore. Aspetta il 18 di luglio, prima di prendere una decisione! Poi, la seconda metà del mese ti porterà grandi novità, sia in amore, sia nel lavoro. Venerdì e sabato saranno 48 ore illuminate da una splendida Luna. Sforzati di non crogiolarti troppo nei ricordi passati: bisogno guardare avanti.