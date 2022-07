Il POS è un terminale che permette a chiunque di pagare tramite pagamento elettronico con le carte di debito, le carte di credito, le carte prepagate o cellulare, le carte prepagate o anche solo con il cellulare. Lo stato cerca di favorire questi pagamenti così può controllare i movimenti dei soldi.



Bisogna anche ricordare che dal 30 giugno è scattato l’obbligo del POS, quindi tutti ne devono avere uno. Questo era già stato fatto nel 2016, ma a quei tempi non molti usavano le carte di credito quindi la cosa andó a sfociare nel nulla. Invece oggi le cose sono molto diverse molto usufruiscono di queste carte per pagare e hanno abbandonato il contante per sfruttare al meglio le carte di credito.

POS, scatta l’allerta in tutta Italia: cosa sta succedendo?

Di questi Pos ne sono stati fatti tantissimi, per ogni esigenza. Il più utilizzato e il più diffuso è quello contactless, che permette di effettuare la transazione senza inserire la carta dentro al dispositivo ma semplicemente appoggiandola sopra.

Proprio per questo motivo alcune persone se ne approfittano e truffano le persone. Non dovendo inserire la carta, basta avvicinare il POS ad uno zaino o ad una borsa che contiene la carta, per avviare automaticamente la transazione, senza che nessuno se ne accorga. Questo avviene soprattutto in luoghi molto affilati, dove si è molto vicini e quindi è più facile fare il tutto. Ovviamente si possono rubare solo “piccole” somme di denaro, dato che sopra una certa soglia serve il PIN.

La truffa può avvenire anche semplicemente tramite cellulare, con delle apposite app, la procedura è sempre la stessa ma usando il telefono da meno nell’occhio e quindi è più facile truffare le persone.

Per cercare di non cadere in queste truffe è meglio comprare dei portafogli appositi che hanno il blocco RFID in grado di bloccare qualsiasi transazione.