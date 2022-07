Il contesto legato al denaro appare in grande cambiamento, una sorta di evoluzione che è indubbiamente figlia dei tempi attuali, permessa anche con l’avanzamento tecnologico, che ha portato di fatto quasi ogni cittadino ad essere munito di un apparecchio polivalente come lo smartphone. Se il denaro liquido viene sempre di più “limitato”, la moneta elettronica non solo non presenta limitazioni vere e proprie relative all’utilizzo ma viene addirittura “favorita” proprio perchè completamente tracciabile e quindi considerata più sicura e “trasparente”. Non è quindi così strano che uno strumento un tempo quasi esclusivamente utilizzabile dai correntisti e solo attraverso le filiali bancarie oppure gli ATM come il bonifico risulti essere così diffuso e diversificato: una dimostrazione pratica è costituita dal bonifico istantaneo.

Quanto tempo ci vuole per un bonifico istantaneo? Ecco la risposta

Si tratta di una versione particolarmente recente e sempre più utilizzata anche nel nostro paese di bonifico che da la possibilità di trasferire denaro da un conto corrente all’altro in un lasso di tempo particolarmente ridotto (in media da pochi secondi fino ad un massimo di 25) e risulta disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Tecnicamente è stato creato nel 2017 da un’unità di infrastrutture di pagamento elettronico, la EBA Clearing Sas. Il nome completo risulta essere SEPA Instant Credit Transfer ed è utilizzabile unicamente attraverso l’area unica dei pagamenti in euro, ossia un circuito telematico condiviso da 38 paesi, ossia i 26 paesi dell’UE, anche quelli che non utilizzano l’euro oltre a Islanda, Norvegia e Liechtenstein e a Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Guernsay, Jersey, Isola di Man, il Principato di Andorra e la Città del Vaticano.

Ad oggi oltre la metà degli istituti di credito in Italia mette a disposizione la possibilità di inviare bonifici istantanei solitamente ad un piccolo sovraprezzo (da 1 euro fino a 4 euro per singola operazione. Si tratta di una forma di trasferimento indubbiamente utile ma che rispetto ad altri bonifici non è tracciabile e quindi molto difficilmente è rimborsabile.