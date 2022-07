Secondo moltissime menti brillanti, psicologici e filosofi, poche cose ci rendono “umani” in senso positivo, come la compassione, un sentimento nobile che porta la quasi totalità delle persone, in specifici contesti, a provare emozionalmente la sofferenza altrui desiderando di alleviarla. Quindi è una forma “avanzata” di empatia ma maggiormente “controllata” da parte della persona e solitamente dimostra un “cuore buono” e una grande sensibilità. Alcune persone in particolare si dimostrano particolarmente cariche di compassione, in particolare alcuni segni zodiacali, secondo l’oroscopo. Quali sono quelli con più compassione?

Questi segni sono quelli con più compassione. Li conosci?

Leone

Non dovrebbe sorprendere trovare Leone tra i segni: anche se a tratti sembra molto superficiale, e distaccato, se non addirittura disinteressato, questo segno è molto sensibile sopratutto alle persone con le quali prova già un legame: parenti, conoscenti, amici e partner. I loro sentimenti costituiscono motivo di “preoccupaizone” e le eventuali problematiche fanno provare compassione di continuo al Leone.

Cancro

Quello che non può non essere pieno di compassione. E’ una sorta di “dono” ma anche una “condanna” perchè Cancro essendo quello sensibile per definizione, sostanzialmente non può scegliere di non provare empatia e sentimenti anche molto profondi nei confronti di…praticamente tutti.

Sagittario

Interiorizza tutto, nel bene e nel male, ma spesso si fa carico in maniera volontaria e controllata di cause umanitarie, essendo considerato lo “spirito libero” dello zodiaco. Anche se apparentemente “senza regole” senon quelle proprie, Sagittario e mosso da convinzioni morali molto profonde, e tra i principali sentimenti vi è proprio una profonda compassione.