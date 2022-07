Arrendersi è qualcosa di perfettamente naturale dal punto di vista “biologico” in quanto è una manifestazione umana, anche se costituisce una forma di “evidenza di codardia”. Appare quindi decisamente encomiabile proprio perchè tutt’altro che frequente una personalità che non si arrende praticamente mai, anzi è portata a “combattere” per i propri ideali e per quello in cui crede fino alla fine, o finchè risulta essere ragionevolmente sensato farlo. I segni che non si arrendono mai secondo definizione sono sia quelli più combattivi ma più generalmente quelli che anche emotivamente sono molto “presi”. Quali sono?

Questi segni zodiacali non si arrendono mai! Quali sono?

Acquario

E’ discretamente permaloso e tende ad ingigantire le proprie emozioni, sopratutto quelle più “estreme”. A volte sembra quasi cercare il conflitto, in realtà nella maggior parte dei casi è “solo” molto tenace, e solitamente un grande combattente, che evidenzia in tutti i casi un’indole decisamente orgogliosa.

Cancro

Non sempre lo evidenzia ma Cancro è realmente una persona che non si arrende mai: è una personalità emotiva ma che crede fermamente in quello che fa, oltre ad essere incredibilmente coerente, nonchè molto “resistente” alla fatica sia mentale che fisica. Nella maggior parte dei casi riesce ad andare oltre i limiti.

Capricorno

Profilo molto concreto, Capricorno non concepisce la mancanza di ambizione e combattività in nessun senso. Sopratutto dal lato pratico, ad esempio sul lavoro risulta essere anche abbastanza competitivo ma ciò che lo porta a non arrendersi tanto facilmente è l’appagamento legato ai propri successi, più che i successi stessi.