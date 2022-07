Questo trucco della nonna sta sorprendendo tutti: usa l’alloro il lavatrice!

Un ottimo trucco della nonna è quello di utilizzare l’alloro in lavatrice che garantisce pulizia, profumazione e brillantezza ai capi. Il bucato è un’incombenza che la maggior parte di noi non ama. Richiede del tempo e soprattutto energie. Senza considerare che la maggior parte dei vestiti poi li dobbiamo pure stirare.

I lavaggi si moltiplicano con l’avanzare della bella stagione perché sudiamo e dobbiamo cambiare ogni giorno i nostri vestiti. Inoltre, l’odore di sudore è difficile da eliminare e quindi dobbiamo pretrattare, fare un lavaggio precedente alla lavatrice, eccetera. Ma esiste una soluzione tramandata dalle nostre nonne: mettere delle foglie di alloro in lavatrice.

Per quale motivo? Perché l’alloro è una pianta aromatica dalle spiccate proprietà antibatteriche e dalla profumazione persistente che aiutano a eliminare gli odori molesti, come quelli di sudore, di muffa, di fumo, eccetera. Una soluzione davvero pratica, economica e a portata di tutti. Le nostre nonne: quanto la sapevano lunga!

Trucco della nonna: mettere le foglie di alloro in lavatrice

Non importa se non vi piace l’odore dell’alloro: noterete appena il suo profumo delizioso poiché non è molto forte e scompare subito dopo aver asciugato i capi. Le proprietà antibatteriche dell’alloro, invece, quelle resistono. L’alloro è un’ottima aggiunta alla routine di pulizia, soprattutto se ci sono bambini o animali domestici in casa.

Non solo mantiene fresco l’odore dei vestiti, ma impedisce anche la formazione di muffa e funghi. In questo modo, non dovrete più pulire la lavatrice così spesso. Inoltre, la pianta aromatica ha la capacità di addolcire un’acqua particolarmente ricca di residui fissi o calcare. Basterà inserire delle foglie di alloro nella vaschetta del detersivo della lavatrice per ottenere in cambio questa magia.

Le foglie di alloro fresche intere o schiacciate vanno posizionate direttamente nel cestello della lavatrice oppure si possono riporre all’interno di un sacchetto. L’inserimento va fatto quando la macchina è piena per metà e il quantitativo consigliato è di 10/20 foglie di alloro, dipende dal carico. Ma si può anche fare un macerato di foglie di alloro se sono secche e poi una volta filtrata l’acqua aggiungerla alla vaschetta del detersivo all’ultimo lavaggio.

Il trucco della nonna è particolarmente efficace quando si lavano lenzuola, asciugamani o capi soprattutto in estate che potrebbero avere un forte odore di sudore. Nonché se dobbiamo pulire i vestiti di un fumatore che spesso avvolge con un odore acre parte dei tessuti e si va a depositare anche sulle fibre.

Perché l’alloro è così efficace?

L’alloro è efficace perché possiede un elevato numero di tannini e di composti polifenolici. Il tannino è un tipo di polifenolo che si trova in molti tipi di piante. Ha un’attività antiossidante ed è anche molto efficace nel combattere batteri, funghi e microbi. Il tannino è il motivo per cui l’alloro è un agente antibatterico così efficace. Il tannino si trova in molti tipi di piante e in molte parti diverse di esse. Non si tratta di un solo composto, ma di un’intera classe di composti. Si trova in molte parti diverse delle piante, tra cui foglie, corteccia, fiori, steli e radici.