Se mangi il pomodoro ogni giorno, assicurati di fare sempre questa cosa

Un pomodoro al giorno può essere mangiato, ma anche di più, l’importante è farlo per un periodo limitato e non tutto l’anno. Qual è il motivo? Il pomodoro è ricco di antiossidante e anche di altre sostanze nutrienti ma purtroppo fa parte del gruppo delle solanacee che contengono degli elementi che disturbano il sistema digestivo.

Pertanto, se consumiamo troppi pomodori così come troppe patate, melanzane e peperoni, potremmo rischiare di intossicare il nostro organismo. La causa di tale problema è da imputare a un alcaloide conosciuto con il nome di solanina. Si tratta di una sostanza che dapprima ha degli effetti tonici e rivitalizzanti ma poi una volta assorbita, diventa tossico a livello del sistema parasimpatico.

Nonostante questo, il pomodoro ha delle eccellenti proprietà nutritive e non va assolutamente cancellato dal nostro regime alimentare. Il suo grande contributo di antiossidanti permette alla nostra pelle e alle nostre cellule di rigenerarsi e di trovare una ventata di energia che mantiene funzionante il processo dell’antinvecchiamento.

Per aumentare le potenzialità degli antiossidanti contenuti nel pomodoro dobbiamo associare al loro consumo una sostanza che attiva il meccanismo: l’olio extravergine di oliva. Meglio se crudo e non raffinato.

Un pomodoro al giorno con un filo di olio

Pertanto, mangiamo pure un pomodoro al giorno ma insieme mettiamo un filo di olio così da attivare i super poteri degli antiossidanti. La rigenerazione cutanea e cellulare è molto importante poiché permette al corpo e alla pelle di mantenersi giovani e di evitare la formazione di antiestetici radicali liberi.

Il segreto è mangiare gli alimenti che contengono una buona dose di antiossidanti, come appunto i pomodori. E se vogliamo mettere il turbo alla loro funzione basta aggiungere dell’olio di oliva spremuto a freddo e non raffinato. Un’altra sostanza presente nel pomodoro è facilmente assorbibile dal nostro organismo con il contributo dell’olio: il licopene.

Uno studio fatto in America ha rilevato come gli isomeri del licopene sono aumentati in concomitanza con l’assunzione dell’olio di oliva. Inoltre, dopo 6 ore dalla digestione, hanno registrato un calo del colesterolo cattivo.

Cosa non mangiare

Il pomodoro a livello nutritivo si sposa bene con tutti i tipi di pesce lesso. Per quale motivo? Perché questo tipo di cottura ha eliminato tutto il sale che il pesce conteneva andando a cancellare il sodio presente nell’alimento. Perciò, diventa una combinazione perfetta in termini di sodio. La classica accoppiata pomodoro e mozzarella, invece, non è una scelta salutare.

I formaggi stagionati hanno un altissimo contributo di sodio che si va a sommare alla quantità presente nel pomodoro. Ciò può diventare un problema per chi soffre di ipertensione o ha un bilanciamento sodio-potassio sfasato. I prodotti lattiero-caseari stagionati andrebbero del tutto evitare con qualunque tipo di verdura cruda.

Piuttosto è meglio abbinare la verdura cotta, soprattutto quella ad alto contenuto di ferro come gli spinaci, i carciofi, la cicoria e la indivia. Se proprio non si vuole mangiare la verdura cotta ma si predilige quella cruda, la soluzione può essere immergere la verdura nell’acqua fredda e poi sbollentarla per pochi secondi.