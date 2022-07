La botanica e più precisamente, il mondo del giardinaggio è da sempre uno degli hobby per eccellenza: la cura delle piante di ogni forma e tipologia costituisce fin dall’antichità un passatempo dai risvolti anche pratici in quanto le piante sono esseri viventi indispensabili per la nostra stessa sopravvivenza e di quella di migliaia di specie animali. Il concetto di “bello” spesso viene evidenziato da alcune caratteristiche comuni legate al mondo verde. Se tutte le specie vegetali più comune hanno bisogno di un “giusto” apporto di acqua e sole, alcune tipologie di piante risultano essere particolarmente “resistenti” ai raggi solari. Quali sono?

Se sul tuo balcone batte sempre il sole, queste piante sono perfette per te

Tra le piante più adatte a vivere su un balcone molto soleggiato spiccano ad esempio varianti tropicali come l’ibisco rosa della Cina, nota scientificamente con il nome di Hibiscus rosa-sinensis, contraddistinto dal grande fiore di colore acceso che è in grado di resistere molto bene ai raggi solari.

Molto apprezzata anche la Gazania, sia per il caratteristico profumo che persiste anche a distanza di settimane ma anche e sopratutto per l’aspetto ornamentale, contraddistinto da fiori di colore giallo-arancione. Fiore molto resistente alla siccità.

La famiglia delle piante da fiore Solanum sono tra le piante ornamentali più diffuse sui balconi italiani. Necessitano di relativamente poche cure. I fiori che hanno un aspetto caratteristico di colore blu-violetto, fioriscono a partire dalla tarda primavera. E’ una pianta rampicante dalla crescita anche piuttosto rapida.

I fiori della Tagete sono di forma rotonda ma di grande effetto ed impatto, molto facili da ottenere e da mantenere. Pianta erbacea costituita da cespugli molto resistenti alla siccità, ma cresce bene anche in vaso e sul balcone.

Degne di menzioni anche le varie forme di piante succulente, dette anche piante grasse, quindi cactus di vario tipo ma anche agave e aloe vera che sono native di zone del mondo dove piove molto poco.