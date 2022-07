Il 30 giugno 2022, cioè pochi giorni fa è scaduto il termine ultimo per richiedere l’esonero per il secondo semestre del Canone Rai, mentre la data di scadenza del primo esonero, che valeva per tutto l’anno era inizio anno.



L’esonero ovviamente è per chi non ha una televisione, ma tutta la famiglia non ne deve possedere una. Si può fare domanda due volte l’anno fino al 30 giugno. Mentre chi ne possiede almeno una, deve pagare 90 euro, che viene addebitato direttamente sulla bolletta della luce. Esiste però una categoria di persone che anche se hanno la televisione possono comunque richiedere di non pagare questo canone. Andiamo a vedere a chi spetta e quelli sono le categorie.



Chi ha 80 anni deve pagare il canone Rai? Ecco la risposta

Come stavano già dicendo ogni anno si deve pagare il Canone Rai, direttamente sulla bolletta della luce, ma ci sono delle persone esonerate, oltre a quelle che non hanno una televisione in casa. I primi a non doverlo pagare sono gli anziani che hanno un reddito basso. Gli anziani che hanno compiuto più di 75 anni e hanno un reddito non superiore a 8 mila euro sono esonerati. Quindi chi ha 80 anni e ha un reddito che non supera quella cifra può anche non pagarlo. Per fare domanda di esonero, i tempi per gli anziani sono diversi, infatti la prima scadenza é entro il 30 aprile, mentre l’altra è il 22 agosto.



Chi altro è esonerato

Inoltre sono esonerati anche alcune categorie delle forze Armate Italiane, le Case del soldato e il Sale convegno dei militari delle Forze armate, gli ospedali militari.

Possono chiederlo anche i militari che hanno una cittadinanza straniera che fanno parte della NATO e gli agenti diplomatici e consolari però solo se il Paese di residenza ha le stesse regole per gli italiani. Per finire sono esonerati anche le persone che vendono o aggiustano le televisioni.