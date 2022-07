Esistono piante che sono riuscite ad avere un’impatto così importante in determinate culture da diventarne parte: il basilico è indubbiamente una di queste, pur non essendo nativa dell’Europa, dopo essere stata introdotta nel nostro continente, ha indubbiamente iniziato a far parte delle tradizioni culinarie a partire da quelle antiche. Il basilico infatti è originario dell’India ed è molto diffuso da come ingrediente principale di zuppe e altre preparazioni, mentre “dalle nostre parti” risulta essere utilizzato principalmente come condimento.

Si tratta di una pianta piuttosto versatile che si adatta bene a quasi ogni forma di contesto climatico sufficientemente caldo, ma ache pur essendo relativamente “resistente”, ha bisogno di condizioni piuttosto specifiche per crescere in maniera rigogliosa.

Ecco dove mettere la tua pianta di basilico per farla durare di più

Trovare una locazione adatta è essenziale per garantire alla nostra pianta una vita in salute: abituata agli ambienti caldi e relativamente umidi, il basilico cresce sopratutto in condizioni particolarmente ricche di sole, infatti per una crescita rigogliosa necessita di stare al sole per diverse ore. Tuttavia è meglio scegliere per una zona in cui i raggi solari non possano avere un’azione diretta, altrimenti le foglie potrebbero seccarsi e “bruciarsi”. Il basilico dovrebbe ricevere un quantitativo minimo di sole (non troppo diretto) di almeno 4 o 5 al giorno, mentre durante le giornate più rigide come quelle autunnali ed invernali deve essere messo “al riparo” dalle intemperie: la pianta infatti tende a morire molto rapidamente al di sotto dei 15 gradi centigradi.

In genere quindi in estate è sufficiente tenerla su un balcone oppure sul terrazzo avendo l’accortenza di “spostarla” se il sole è troppo pronunciato

Particolarmente importante è anche il tipo di innaffiatura che deve essere, se possibile, effettuata durante la mattinata, quando i raggi solari e la temperatura non è troppo insistente: bisogna bagnare solo il terreno e mai eccessivamente, in quanto le radici tendono a marcire con molta facilità.