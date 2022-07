Gli afidi conosciuti anche come pidocchi attaccano le piante e sono una grande preoccupazione per gli agricoltori sia per quelle esterne, sia per quelle interne. Quindi bisogna controllare la pianta molto spesso, così da agire subito in presenza di questi piccoli animali pericolosi.

Tra i parassiti più frequenti che infestano le piante ci sono gli afidi, che vengono chiamati anche pidocchi delle piante. Hanno un corpo morbido, a forma di pera e ne esistono davvero di tanti tipo e specie diverse. Sono però tutti pericolosi per le piante, sia per quelle ornamentali che quelle per la coltivazione. Proprio per questo motivo, i pidocchi sono molto pericolosi. Gli afidi sono lunghi circa da 1 a 3 mm. Il colore varia a seconda della specie, che può essere giallo, verde, nero o marrone, quindi é anche difficile riconoscerli.

Gli afidi avvelenano le tue piante: ecco come intervenire in fretta

I rimedi naturali contro gli afidi sono tanti e sono molto efficaci, ma bisogna accorgersene in tempo. È importante anche vedere se ci sono le formiche, che prima di intervenire sugli afidi, bisogna prima eliminarle.

Bisogna innanzitutto, pulire le foglie manualmente, così da rimuovere gli insetti. Poi si devono tagliare i rami già complicato. Quando ce ne sono pochi, si possono rimuovere semplicemente con dell’acqua fredda. Mentre se è leggermente più avanti si possono usare dei rimedi naturali.

Ad esempio, si può usare un macerato di ortica ma anche quello di aglio, peperoncino o tabacco. I quali sono dei repellenti per questi insetti. È una tecnica molto utilizzata in agricoltura ma si deve effettuare più volte. Si possono usare dei macerati che già si trovano in commercio.

Un altro rimedio naturale, ovviamente se ce ne sono comunque pochi è usare il sapone di Marsiglia. In dell’acqua si può mettere delle scaglie di sapone che poi devono essere spruzzare sulle foglie. Così gli afidi tenderanno ad andare via.

Un ulteriore rimedio naturale da utilizzare contro questi piccoli animaletti è l’olio di Neem, il quale è un’insetticida naturale che funziona anche contro la recidiva. Questo metodo però non è molto conosciuto, ma chi lo ha usato lo consiglia vivamente.