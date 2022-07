Il cane poggia la testa al muro: quali sono le cause? ecco la risposta

Quante volte vi è capitato di osservare il vostro amico a quattro zampe e notare un comportamento particolare, un’abitudine, un gesto che ripete spesso. Ci sono alcuni comportamenti tipici degli animali domestici che agli esseri umani appaiono quanto meno strani o bizzarri: in certi casi si tratta di abitudini innocue, ma ci sono dei segnali preoccupanti che è importante non sottovalutare. Tra questi comportamenti apparentemente inspiegabili c’è l’abitudine improvvisa del cane ad appoggiare la testa contro il muro: sebbene possa sembrare del tutto innocua, è un’abitudine in realtà decisamente allarmante che nasconde solitamente una malattia potenzialmente grave.

Cosa potrebbe essere

Se il vostro cane appoggia la testa contro un muro potrebbe soffrire di head pressing. Si tratta di una patologia diffusa tra cani e gatti, che è sintomatica di alcune gravi cause profonde. Un campanello d’allarme per il padrone e’ la ripetizione compulsiva di questo comportamento in particolare se accompagnato da scarsa presenza del cane, disorientamento, aggressività o iperansietà, reazioni esagerate agli stimoli e sguardo fisso nel vuoto. Il cane cerca infatti di alleviare la pressione intracranica con un gesto apparentemente innocuo, che se indice effettivamente di una patologia può avere gravi conseguenze.

Le possibili cause

L’head pressing infatti è un danno al sistema nervoso, nella maggior parte dei casi può provocare problemi al prosencefalo o del talamo. Si manifesta sia nei cani che nei gatti e non fa distinzione di razza o età dell’animale. Le cause possono essere molteplici. Potrebbe essere un trauma cranico o soffrire di alcune malattie parassitarie (come quella da zecca); ma, nei casi più gravi, potrebbe trattarsi di encefalopatia epatica: è un’anomalia del metabolismo di cani e gatti che si riscontra in caso di gravi malattie epatobiliari, come per esempio lo shunt portosistemico e che provoca alterazioni neurologiche provocate dalle tossine riassorbite a livello intestinale e non eliminate dal fegato, come per esempio l’ammoniaca.

Cosa fare in questi casi

Per capire davvero quale sia la causa del continuo appoggiare la testa contro il muro del cane, potrebbero essere necessari i seguenti esami: prelievo di sangue, esami delle urine ed ecografia addominale. Se vedete il vostro cane appoggiare la testa contro il muro ed avete il vostro smart phone sotto mano fate un filmato da inoltrare al vostro veterinario. Il consiglio è comunque di non perdere tempo e prenotare una visita. Sarà il veterinario a consigliarvi l’iter diagnostico migliore da seguire. Una volta ricondotto il sintomo di head pressing alla patologia che lo causa, ci verrà indicata una terapia specifica da seguire. L’importante è osservare i movimenti che fa il vostro cane e agire immediatamente se vediamo qualche comportamento sospetto.